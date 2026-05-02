Donald Trump compară marina americană cu „pirații”, după capturarea unei nave încărcate cu petrol în Strâmtoarea Ormuz: „E o afacere profitabilă”

Preşedintele american Donald Trump a transmis vineri că militarii americani au acţionat „ca nişte piraţi” în cadrul unei operaţiuni navale menite să captureze o navă, ca parte a blocadei americane a porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, scrie AFP, conform News.ro.

„Am debarcat pe navă şi am preluat controlul. Am preluat controlul asupra încărcăturii, am preluat controlul asupra petrolului. Este o afacere foarte profitabilă”, a declarat preşedintele Trump în cadrul unui miting în Florida.

„Suntem ca nişte piraţi”, a adăugat el, în aplauzele mulţimii. „Suntem, într-un fel, ca nişte piraţi. Dar nu glumim”, a adăugat el.

Comparaţia făcută de Trump între marina americană şi piraterie, ilegală din punctul de vedere al dreptului internaţional, survine în contextul în care Iranul intenţionează să perceapă taxe navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a închis această rută maritimă, pasaj strategic prin care tranzita anterior o cincime din hidrocarburile consumate la nivel mondial, după începerea atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, la 28 februarie.

Preşedintele Trump a declarat vineri că nu este „mulţumit” de o nouă ofertă a Iranului de reluare a negocierilor de pace cu Statele Unite, reînnoindu-şi ameninţarea de a „distruge” Republica Islamică în cazul eşecului diplomaţiei.

Joi, preţul petrolului a crescut din nou, barilul de Brent înregistrând o creştere de 7,5% şi depăşind pragul de 126 de dolari pe pieţele din Asia, într-un context în care piaţa a fost cuprinsă de panică la perspectiva unui blocaj prelungit al Strâmtorii Ormuz şi a unor posibile opţiuni militare analizate la Washington.