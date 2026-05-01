Washingtonul amenință cu sancțiuni companiile care plătesc Iranului taxe pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz

Orice companie de transport maritim care plătește taxe către Iran pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz riscă sancțiuni punitive, a avertizat vineri Departamentul Trezoreriei al SUA, conform Reuters.

Teheranul a propus introducerea unor taxe sau tarife pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, măsura făcând parte din propunerile pentru încheierea războiului cu Israel și Statele Unite.

Avertismentul emis de Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția din cadrul Trezoreriei SUA responsabilă cu sancțiunile, arată că autoritățile americane au luat cunoștință de solicitările Iranului privind efectuarea unor plăți pentru garantarea trecerii în siguranță prin strâmtoare.

OFAC le-a transmis companiilor, în această săptămână, că plata acestor taxe le poate expune riscului de sancțiuni. Instituția a precizat vineri că nu sunt permise nici plățile mascate sub forma donațiilor caritabile, către organizații precum Societatea Semilunii Roșii Iraniene, sau a transferurilor indirecte.

Trezoreria SUA nu a oferit Reuters detalii despre statele sau companiile care ar fi făcut astfel de plăți indirecte deja. Au existat însă informații potrivit cărora ar fi fost achitată cel puțin o sumă de 2 milioane de dolari pentru ca o navă să poată traversa Strâmtoarea Ormuz.

Avertismentul a venit în contextul în care Iranul a transmis cea mai recentă propunere pentru negocieri cu SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, o mișcare care ar putea crește șansele depășirii blocajului din eforturile de încheiere a războiului cu Iranul.

OFAC a precizat că solicitările Teheranului pot include mai multe forme de plată, printre care monede tradiționale, active digitale, compensări, schimburi informale sau alte plăți în natură, inclusiv donații prezentate drept acte caritabile către Societatea Semilunii Roșii Iraniene, Fundația Bonyad Mostazafan sau conturi ale ambasadelor iraniene.

„OFAC emite această alertă pentru a avertiza persoanele și companiile americane și străine cu privire la riscurile de sancțiuni asociate efectuării unor astfel de plăți către regimul iranian sau solicitării unor garanții pentru trecerea în siguranță”, a transmis instituția. „Aceste riscuri există indiferent de metoda de plată.”

OFAC a anunțat, de asemenea, noi sancțiuni împotriva a trei case de schimb valutar din Iran despre care susține că facilitează anual tranzacții de miliarde de dolari, precum și împotriva companiilor-paravan asociate acestora.

Instituția a impus sancțiuni legate de Iran și petrolierului NEW FUSION, sub pavilion Panama, care transportă produse petroliere. „Vom viza fără încetare capacitatea regimului de a genera, transfera și repatria fonduri și îi vom urmări pe toți cei care facilitează tentativele Teheranului de a eluda sancțiunile”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Analiștii spun de mult timp că China, cel mai mare cumpărător de petrol iranian, va continua să achiziționeze țiței din Iran până când SUA vor impune sancțiuni băncilor chineze. O astfel de măsură ar putea însă afecta relațiile dintre Washington și Beijing.