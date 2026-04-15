Donald Trump continuă disputa cu Papa Leon: „Să-i spună cineva, vă rog, că este absolut inacceptabil”

Președintele american Donald Trump, ale cărui politici de război și imigrație au fost condamnate de Papa Leon, și-a continuat valul de critici la adresa liderului Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de credincioși, transmite Reuters.

„Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară”, a scris în noaptea de marți spre miercuri Trump într-o postare pe Truth Social.

Noile atacuri ale lui Trump vin după ce Papa Leon a avertizat marți cu privire la riscul ca democrațiile să alunece într-o „tiranie majoritară”.

Trump, contre cu Papa

Trump a început să-l atace pe papă duminică, numindu-l „slab în privința criminalității” și „groaznic în politica externă”, şi-a repetat criticile în mai multe rânduri. El a declarat că papa „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”, într-un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera în cursul zilei de marţi.

Papa Leon, originar din Chicago, a criticat decizia lui Trump de a lansa războiul împotriva Iranului, spunând că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care încep războaie și au „mâinile pline de sânge”. Papa a numit inacceptabilă amenințarea lui Trump din această lună de a distruge civilizația iraniană și a refuzat anterior să se alăture așa-numitei inițiative „Consiliul Păcii” a președintelui SUA pentru Gaza.

Papa Leon a îndemnat, de asemenea, la o „reflecție profundă” asupra modului în care migranții sunt tratați în SUA, în timp ce Trump a urmărit o politică de imigrare dură.