Donald Trump declară 5 milioane de dolari venituri din Trump Tower București. Cine este antreprenorul român din spatele proiectului 

România figurează pentru prima dată în declarația anuală de avere a președintelui american Donald Trump prin două proiecte dezvoltate sub brandul Trump. Documentul de 927 de pagini, depus la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, arată că grupul Trump a declarat venituri de 5 milioane de dolari din contractul de licențiere aferent proiectului Trump Tower București, dezvoltat împreună cu compania românească SDC Imobiliare SRL.

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