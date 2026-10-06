Donald Trump, declarație șoc la un miting: „Lăsați-i să distrugă Los Angeles, să distrugă San Diego”

La un miting organizat luni seara în Nebraska, un stat cu o majoritate republicană, Donald Trump a sugerat că Iranul ar putea „distruge” Los Angeles și San Diego, două mari orașe liberale din California, relatează The Guardian.

Președintele american se află, potrivit Reuters, într-un turneu electoral înaintea scrutinului din 3 noiembrie, iar creșterea costului vieții și a prețurilor la carburanți a devenit una dintre principalele vulnerabilități politice ale administrației sale.

Luni, la mitingul electoral din Grand Island, Trump le-a spus susținătorilor săi că speră să obțină o „victorie zdrobitoare” la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. El a sugerat apoi că prețurile ridicate cauzate de războiul cu Iranul reprezintă un „preț mic de plătit pentru a menține siguranța lumii, pentru a menține siguranța țării noastre”.

„Pot distruge un oraș”, a spus Trump.

„Să distrugă Los Angeles. Să distrugă San Diego”, a spus Trump, în timp ce mulțimea a aplaudat.

„E un preț foarte mic de plătit. Și se va termina foarte curând”, a spus Trump referindu-se la războiul cu Iranul.

„Practic, este aproape încheiat. Și poate că va continua puțin mai mult. Știți, ei spun mereu că au un prag mare de toleranță la durere”, a continuat Trump.

„E dus cu pluta”

Guvernatorul și primarii orașelor au condamnat imediat aceste declarații.

„După ce a trimis Garda Națională și pușcașii marini să ocupe California, Donald Trump spune acum că dușmanii noștri străini ar trebui să «distrugă» Los Angeles și San Diego”, a scris guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pe X.

„Este un om dus cu pluta și periculos”, a continuat el.

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026

Newsom este un democrat care s-a ciocnit în repetate rânduri cu Trump pe parcursul celor două mandate ale acestuia.

„Să fim clari: președintele pledează pentru un atac asupra a peste 10 milioane de rezidenți americani din două dintre cele mai mari orașe ale Americii. Asta nu este normal. Nimic din toate acestea nu este normal. Și vom continua să le reamintim oamenilor acest lucru în fiecare zi”, a transmis ulterior Newsom, prin intermediul contului de X al biroului său de presă.

De asemenea, Karen Bass, primarul orașului Los Angeles, l-a criticat pe președinte pentru ceea ce ea a numit „amenințări iresponsabile” care „ar putea compromite” siguranța celui de-al doilea oraș ca mărime din America.

„Rolul unui președinte este să protejeze țara, nu să o amenințe în mod activ și să încurajeze atacuri asupra vieților americanilor”, a declarat ea într-un comunicat.

La rândul său, Todd Gloria, primarul orașului San Diego, a afirmat că orașul său „nu este o victimă colaterală” în războiul președintelui.

„Nu suntem dispensabili. Și nu suntem niciodată un «preț mic de plătit»”, a scris el pe X.

„Nu implicați orașul nostru în discursurile voastre imprudente despre război”, a mai scris acesta.