Donald Trump, din nou preocupat de situația din Ceuta: „Spania, o țară cu control zero”

Președintele american Donald Trump a descris duminică situația din orașul spaniol Ceuta din nordul Africii drept „tristă” și a adăugat că Spania este o țară cu „control zero” asupra granițelor sale, o referire la afluxul masiv de migranți înregistrat la sfârșitul lunii iulie, informează EFE, conform Agerpres.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a făcut din nou aluzie la cazul Ceutei, fără a-l menționa explicit.

„Atât de trist ce se întâmplă în Spania, o țară cu control ZERO asupra frontierei sale. WOW!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Nu este pentru prima dată când președintele SUA critică Spania, căreia i-a reproșat anterior cheltuielile pentru apărare și poziția sa față de conflictele din Iran sau Fâșia Gaza.

La jumătatea săptămânii, el a numit Spania o „țară distrusă” și a declarat că afluxul masiv de migranți în Ceuta din iulie a fost „foarte trist de văzut”.

„Spania va fi o țară distrusă. Am o problemă cu Spania pentru că nu se comportă prea bine în ceea ce privește NATO și nu plătește ceea ce ar trebui să plătească”, a declarat președintele american într-un interviu acordat canalului britanic GB News.

Referitor la Ceuta, Trump a declarat pentru aceeași publicație că „ceea ce se întâmplă acolo este foarte trist de văzut (…) Mii de oameni năvălesc în țara lor. Nu am mai văzut așa ceva”, a afimat Trump.

La sfârșitul lunii iulie, peste 70.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta dinspre Maroc. Majoritatea s-au întors în zilele următoare, însă puțin peste 5.000 rămân în oraș, așteptând ca cererile lor de deportare sau azil să fie procesate.