Momentul în care sute de migranți sunt mutați în zori de pe plajă, la Ceuta. Unde sunt relocați de autorități

La aproape trei săptămâni de la afluxul masiv de la frontieră din Ceuta, autoritățile spaniole au început joi eliberarea taberei improvizate de pe plaja El Trampolín, conform Euronews.com.

Peste 72.000 de persoane au ajuns la Ceuta pe 30 și 31 iulie, după ce au trecut masiv granița dinspre Maroc, potrivit estimărilor guvernului spaniol.

Mii de oameni au rămas fără un adăpost adecvat în enclava nord-africană, după ce valul uriaș de sosiri a blocat capacitățile de primire. Majoritatea s-au întors între timp în Maroc, dar cel puțin 90 de persoane ar fi murit în timpul acestui val de sosiri.

Incidentul a declanșat tensiuni diplomatice puternice între Roma și Madrid, Italia suspendând acordurile Schengen de liberă circulație cu Spania, care a răspuns prin impunerea de controale aleatorii.

În cadrul operațiunii de joi, ofițeri ai Poliției Naționale și ai Gărzii Civile au escortat migranții către centrele de primire temporare de la Loma Margarita și El Embolsamiento. Până la sfârșitul dimineții, fuseseră transferate peste 1.200 de persoane, în timp ce surse locale estimau numărul total la până la 1.700. Plaja a fost ulterior eliberată, deși unii migranți s-au întors.

Spania a amenajat spații pentru aproximativ 1.800 de persoane în instalații militare și corturi, urmând ca în zilele următoare să se deschidă și alte locații. Centrele au rolul de a asigura apă, hrană, toalete, sprijin psihosocial și condiții de cazare mai sigure, contribuind totodată la restabilirea condițiilor sanitare pe plajă.

Agenția ONU pentru refugiați a îndemnat Spania să garanteze accesul la servicii medicale și la procedurile de azil, precum și să identifice persoanele care au nevoie de protecție internațională.

Human Rights Watch a declarat pe 21 august că mii de persoane au petrecut aproape trei săptămâni dormind în aer liber, fără condiții sanitare adecvate și fără acces clar la procedurile legale.