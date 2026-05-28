Donald Trump este mai nepopular ca niciodată în SUA și nu războiul din Iran este principala problemă resimțită ca o urgență de americani

Donald Trump, în timpul unei ședințe în Sala Cabinetului de la Casa Albă, pe 27 mai 2026, la Washington, DC. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Economia este principala preocupare a americanilor și cei mai mulți cred că președintele face o treabă proastă în această privință, arată sondajele citate de The Economist.

Donald Trump a ajuns la un nivel de nepopularitate fără precedent pentru el, arată o analiză realizată de revista The Economist pe baza sondajelor de opinie.

Indicele său net de popularitate, potrivit The Economist, este de -24. Războiul din Iran i-a afectat serios imaginea: indicele său net de popularitate în materie de politică externă este de -20.

Însă modul în care gestionează economia este cel care îi afectează cu adevărat popularitatea.

Rata de aprobare a lui Trump, în comparație cu Biden și cu propria performanță din primul mandat. sursa: The Economist

Trei sferturi dintre americani consideră că starea economiei este „mediocră” sau „proastă”, iar 63% cred că se înrăutățește.

O veste proastă pentru republicani

Dacă situația nu se schimbă, acest lucru va afecta Partidul Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, din luna noiembrie a acestui an.

Modelul de prognoză folosit de The Economist sugerează că democrații au șanse mari să câștige controlul asupra Camerei Reprezentanților și că lupta pentru controlul Senatului este strânsă.

Controlul lui Trump asupra propriului partid și electorat este ferm.

Președintele continuă să înregistreze victorii în primarele partidului înaintea alegerilor din noiembrie.

Datorită sprijinului său, Ken Paxton, procurorul general al statului Texas, implicat în numeroase scandaluri, l-a învins pe senatorul John Cornyn, un politician care a petrecut 23 de ani în Congres. Paxton a devenit astfel candidatul republican pentru un loc în Senat.

Alți politicieni care au îndrăznit să se opună președintelui au fost, de asemenea, eliminați în cursa primară republicană, printre care Bill Cassidy, senator din Louisiana, și Thomas Massie, congresman din Kentucky.

Loialitatea poate asigura victoria în primarele partidului, dar, având în vedere lipsa de popularitate a lui Trump, poate duce și la o înfrângere în cursa electorală ulterioară, în fața candidatului democrat.

Problema prețurilor

Indicele net de aprobare al lui Trump pentru modul în care gestionează inflația și prețurile este de -43, cel mai scăzut nivel înregistrat în acest mandat.

Acest lucru nu este deloc surprinzător. Înainte de începerea războiului cu Iranul, prețul mediu al unui galon de benzină era sub 3 dolari. Acum este de 4,48 dolari.

Folosind datele YouGov, The Economist a proiectat ratingul de aprobare al lui Trump stat cu stat.

Așa cum era de așteptat, aprobarea pentru Trump este mai scăzută în statele care tind să voteze cu democrații și mai ridicată în cele care tind să voteze cu republicanii.

Alegătorii fideli încă aprobă în mod copleșitor performanța lui Trump la Casa Albă. Dar proiecția arată, de asemenea, cât de răspândită este nemulțumirea față de Trump chiar și în statele care l-au votat în 2024.

Cine îl mai susține pe președinte

La fel ca în cazul altor politicieni republicani dinaintea sa, alegătorii albi și de sex masculin sunt cei mai dispuși să aprobe performanța lui Trump, în timp ce alegătorii mai tineri și membrii minorităților etnice sunt cei care îl dezaprobă cel mai puternic.

Persoanele cu cel mai înalt nivel de educație – absolvenții de facultate și cei cu studii postuniversitare – sunt cele mai puțin dispuse să îl susțină pe Trump. Alegătorii aflați la vârsta de pensionare, care reprezintă de obicei un bloc solid republican, sunt, de asemenea, surprinzător de rezervați față de președinte.

Anumite teme politice preocupă în mod disproporționat susținătorii partidelor. Imigrația reprezintă o temă cheie pentru baza electorală republicană a lui Trump, la fel ca impozitele și cheltuielile publice.

Democrații sunt mai preocupați de sistemul de sănătate și de schimbările climatice.