Donald Trump, huiduit la scenă deschisă în timpul imnului național, la finala NBA de la New York

Președintele american Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA, scrie AFP.

În timp ce se intona imnul național, imaginea președintelui american, stând în picioare și salutând militărește, a apărut pe ecranul uriaș, declanșând o reacție imediată din partea multor spectatori, notează Agerpres.

President Trump is in attendance for Game 3 in New York.



He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu — ESPN (@espn) June 9, 2026

Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaște de multă vreme.

🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip.



This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, și pe cel al transporturilor, Sean Duffy.

Trump booed very loudly here at MSG pic.twitter.com/IeQwwqGtop — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) June 9, 2026

Fostul dezvoltator imobiliar și-a schimbat reședința principală la sfârșitul anului 2019, mutându-se de la Trump Tower din New York la Mar-a-Lago (Palm Beach), în Florida, unde s-a stabilit definitiv la sfârșitul primului său mandat.

President Trump booed during National Anthem of NBA Finals Game 3 pic.twitter.com/bimQuNGgIX — New York Post (@nypost) June 9, 2026

De atunci, el a avut doar apariții rare la New York, oraș cu majoritate democrată.

Venirea lui Donald Trump pentru meciul celor de la Knicks împotriva echipei San Antonio Spurs a impus măsuri de securitate excepționale, mai scrie AFP.