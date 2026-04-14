ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță noi negocieri de pace cu Iranul, în doar două zile, și indică locul discuțiilor

Președintele american Donald Trump a afirmat marți că negocierile de pace cu Iranul s-ar putea relua în Pakistan în următoarele două zile, potrivit unui interviu acordat ziarului New York Post, informează Reuters.

„Ar trebui să rămâneți acolo (în Pakistan, n.r.), într-adevăr, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi înclinăm să mergem mai degrabă acolo”, a declarat Trump publicației americane.

Trump a mai spus că șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, face o „treabă excelentă” în cadrul negocierilor.

„E mai probabil, știți de ce? Pentru că mareșalul face o treabă excelentă. (…) El este fantastic și, prin urmare, este mai probabil să ne întoarcem acolo”, pentru noi tratative, a adăugat Trump.

Trump a stabilit o legătură cu mareșalul Asim Munir anul trecut, în timp ce Pakistanul se afla în plin război cu India, conflict care s-a încheiat după doar patru zile grație unui acord de pace la care SUA au contribuit ca mediator.

„De ce ar trebui să mergem într-o țară care nu are nicio legătură cu asta?”, a mai declarat Trump pentru The Post, referindu-se la Pakistan.

Cele două puncte majore de blocaj în negocieri

Mai devreme în cursul zilei de marți, două persoane familiarizate cu negocierile în desfășurare au spus, pentru NBC News, că o nouă rundă de negocieri față în față între delegațiile Washingtonului și Teheranului ar putea avea loc încă din această săptămână.

Informațiile au venit după ce discuțiile conduse de vicepreședintele american JD Vance în Pakistan în weekend au eșuat în privința ajungerii la un acord de pace care să pună capăt războiului. Atât Vance, cât și președintele Donald Trump au oferit luni speranțe pentru negocieri viitoare, chiar în timp ce forțele americane au lansat o blocadă care împiedică navele să intre sau să iasă din porturile iraniene.

Deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru libera circulație a navelor este un punct de blocaj major în negocierile pentru orice fel de acord, a spus una dintre persoanele citate de NBC News. Capacitatea nucleară a Iranului reprezintă o altă chestiune de blocaj, a dezvăluit cea de-a doua sursă.

SUA au cerut Iranului, în timpul discuțiilor maraton de la Islamabad (Pakistan) desfășurate weekendul trecut, o suspendare pe 20 de ani a îmbogățirii uraniului, a precizat această a doua sursă. Teheranul a fost de acord cu trei până la cinci ani, ceea ce Trump a afirmat că nu este acceptabil.

Un oficial american a precizat, pentru postul american de televiziune, că există un dialog continuu între SUA și Iran și că se înregistrează progrese în încercarea de a ajunge la un acord.

Între timp, Donald Trump a impus instituirea unei blocade navale asupra porturilor Iranului, care a intrat în vigoare luni, deși două nave plecate din porturile iraniene au reușit să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.