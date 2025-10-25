Donald Trump nu vrea să se mai întâlnească cu Putin: „Nu îmi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliştilor la Doha.

Trump s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul şi premierul Qatarului pentru discuţii privind fragilul armistiţiu din Fâşia Gaza, în timpul unei escale la Doha, în drumul său către Malaezia.

Preşedintele american a declarat totodată că eforturile de stabilizare a Fâşiei Gaza avansează şi că o forţă internaţională va fi desfăşurată în curând. „Ar trebui să fie o pace durabilă”, le-a spus Trump jurnaliştilor, întrebat despre situaţia din Gaza.

El a spus că Qatarul ar fi dispus să contribuie cu trupe de menţinere a păcii, dacă va fi necesar, şi a lăudat statul din Golf pe care l-a numit un aliat important şi un actor cheie în stabilitatea regională.

Mesaj de la Casa Albă

Casa Albă a dat asigurări joi că un nou summit între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că președintele american „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea lui Putin pentru o încetare a focului în Ucraina.

„O întâlnire între cei doi lideri nu este complet exclusă. Cred că președintele (Trump) și întreaga administrație speră ca într-o zi acest lucru se va putea întâmpla din nou, dar dorim să ne asigurăm că va exista un rezultat pozitiv tangibil în urma acestei întâlniri și că ea nu este o pierdere de timp pentru președinte”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă.

„Pentru a negocia un acord de pace bun, ambele părți trebuie să fie interesate”, dar președintele american „nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei să ia măsuri pentru a avansa către pace”, motiv pentru care liderul de la Casa Albă a decis miercuri sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, a continuat purtătoarea de cuvânt.

„Președintele dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe. Și cred că președintele este foarte motivat de succesul acordului său de pace din Orientul Mijlociu pentru a obține rezultate și dorește ca acest război să se încheie. De nouă luni de când este în funcție el spune asta și este tot mai nemulțumit de lipsa progreselor din partea ambele părți implicate în acest război”, a subliniat Karoline Leavitt.