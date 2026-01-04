Donald Trump o amenință direct pe noua președintă a Venezuelei: „Va plăti un preț mare, mult mai mare decât Maduro”

Președintele interimar al Venezuelei, vicepreședinta Delcy Rodriguez, va avea o soartă mai rea decât cea a lui Nicolas Maduro dacă nu se conformează dorințelor SUA, a spus duminică președintele american Donald Trump, într-un interviu pentru The Atlantic. Rodriguez a preluat interimar conducerea Venezuelei, fiind recunoscută de armata țării la o zi după capturarea președintelui Maduro de către armata americană.

Într-un interviu telefonic acordat pentru The Atlantic, președintele Donald Trump a lansat o amenințare la adresa lui Delcy Rodríguez, afirmând că „dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”. Nicolas Maduro se află acum într-o celulă de închisoare din New York, unde așteaptă să fie judecat de justiția americană.

Trump a subliniat clar că nu va tolera ceea ce a descris drept respingerea sfidătoare de către Rodríguez a intervenției armate americane care a dus la capturarea lui Maduro.

Ce se întâmplă dacă Rodríguez se opune lui Trump

Sâmbătă, la doar câteva ore după ce forțele militare americane au atacat Caracasul și i-au capturat pe Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, pentru a fi judecați penal, Trump a declarat într-o conferință de presă că Rodríguez i-ar fi transmis în privat că este dispusă să colaboreze cu Statele Unite, iar Trump a anunțat că SUA vor „conduce temporar” Venezuela.

„Ea este, practic, dispusă să facă ceea ce credem noi că este necesar pentru a face Venezuela măreață din nou”, a spus Trump ieri.

Rodríguez a respins imediat această afirmație, declarând că țara este „pregătită să își apere resursele naturale” și că Consiliul Național de Apărare rămâne pregătit să aplice politicile lui Maduro.

„Nu vom mai fi niciodată o colonie” a spus Rodríguez. Posibilitatea ca guvernul lui Maduro să continue să se opună SUA ridică riscul unui conflict prelungit pentru controlul Venezuelei, care ar putea necesita o implicare militară americană sporită și chiar o ocupație, notează The Atlantic.

De altfel, Trump a semnalat sâmbătă că este dispus să ordone un nou atac în Venezuela, dacă va considera necesar.

În interviul The Atlantic, președintele american și-a apărat decizia de a-l lua pe Maduro cu forța: „Știți, reconstrucția acolo și schimbarea regimului, cum vreți să o numiți, este mai bună decât ceea ce e acum. Nu se poate mai rău”, a spus Trump.

„Țara a ajuns în iad. Este o țară eșuată. Este o țară complet eșuată. Este o țară care este un dezastru din toate punctele de vedere”, a continuat președintele american.

Ce spune Trump despre posibilitatea de a lua Groenlanda

În timpul interviului, Trump a reafirmat că Venezuela s-ar putea să nu fie ultima țară supusă unei intervenții americane.

„Avem nevoie de Groenlanda, absolut,” a spus el, descriind insula, parte a Danemarcei, aliat NATO, ca fiind „înconjurată de nave rusești și chineze”.

În același timp, Trump a fost întrebat dacă atacul asupra Venezuelei ar putea indica o dorință de a lua măsuri militare pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din ținutul Danemarcei, care a respins revendicările teritoriale ale Americii.

Trump a răspuns că le revine altora să decidă ce înseamnă acțiunea militară americană din Venezuela în contextul Groenlandei.

„Ei vor trebui să interpreteze singuri. Sincer, nu știu”, a spus Trump. „Știi, nu mă refeream la Groenlanda în acel moment. Dar avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”, a spus Trump.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă că lumea ar trebui să ia aminte după operațiunea din Venezuela: „Când îți spune că va face ceva, când îți spune că va rezolva o problemă, chiar vorbește serios”, a spus Rubio. Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA „are nevoie” să controleze Groenlanda.