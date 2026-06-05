În prima lui reacție, Trump spune ce vor face Zelenski și Putin, după gestul fără precedent al liderului de la Kiev pentru încheierea războiului

Donald Trump înainte de a părăsi Casa Albă din Washington, DC, pentru a se îndrepta spre Beijing, China, pe 12 mai 2026. FOTO: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Donald Trump a afirmat joi, în prima lui reacție, că o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și omologul ucrainean al acestuia, Volodimir Zelenski, ar fi „grozavă”, subliniind totodată că cele două țări vor trebui să facă compromisuri, scrie AFP.

„Mă bucur că ei discută despre o întâlnire. Cred că avem și noi un merit în asta. (…) Cred că ar fi grozav ca ei să se întâlnească”, a declarat președintele american, în Biroul Oval de la Casa Albă.

Volodimir Zelenski i-a propus, mai devreme în cursul zilei joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire între patru ochi liderului rus Vladimir Putin.

Kremlinul a răspuns sec, că „Zelenski poate veni oricând la Moscova”, potrivit afirmațiilor făcute de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Donald Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina încă din prima zi a revenirii lui la Casa Albă, dar de atunci nu a reușit să reducă divergențele dintre Kiev și Moscova, chiar dacă l-a invitat pe Putin pe teritoriul american, vara trecută, în Alaska.

„Ambii vor face compromisuri, eu am sugerat aceste compromisuri și, știți, avem cu adevărat un rol în acest sens”, a mai spus președintele american, în comentariile lui făcute joi la Casa Albă, în marja unui eveniment dedicat industriei cărbunelui.

Scrisoarea lui Zelenski

Volodimir Zelenski i-a propus joi o întâlnire lui Vladimir Putin, într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un „armistițiu complet” pe durata negocierilor menite să pună capăt războiului.

„Ucraina propune încetarea acestui război prin intermediul unui contact direct între dumneavoastră și noi. Propun o întâlnire”, a afirmat Zelenski în această scrisoare adresată „președintelui Federației Ruse”.

„Propun să stabilim o dată clară pentru această întâlnire”, a scris liderul de la Kiev.

Zelenski a adăugat că Ucraina este „pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor”, la care consideră că trebuie să participe Europa și Statele Unite.

Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile de pace. Însă Moscova a respins constant această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainene să își consolideze pozițiile, au notat AFP și Agerpres.

„Linia de front de astăzi este linia de unde trebuie să înceapă diplomația”, a mai scris președintele ucrainean, care s-a adresat rareori direct omologului său rus. Zelenski a mai propus o întâlnire directă în trecut, dar este pentru prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când îi adresează o scrisoare directă lui Putin.

Președintele rus a spus, în trecut, că va fi pregătit pentru o întâlnire cu Zelenski abia după ce un acord de pace va fi finalizat.

Putin, care își încheia întâlnirea cu presa străină la Sankt Petersburg în momentul publicării scrisorii, nu a reacționat imediat.