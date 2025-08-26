Donald Trump promite măsuri dure împotriva țărilor care nedreptățesc giganții tech din SUA, iar UE este în vizorul președintelui american

Administrația Trump a lansat atacuri repetate asupra Legii serviciilor digitale a UE (DSA), care reglementează platformele sociale, scriu Politico și Financial Times.

Președintele Donald Trump a amenințat că va impune taxe vamale suplimentare și controale asupra exporturilor țărilor ale căror taxe, reguli sau legi privind companiile din domeniul tehnologiei „discriminează” Statele Unite.

„Avertizez toate țările cu taxe, legislație, reguli sau reglementări digitale că, dacă aceste acțiuni discriminatorii nu vor fi eliminate, eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, voi impune taxe suplimentare substanțiale asupra exporturilor respectivei țări către SUA și voi institui restricții la exportul tehnologiei și cipurilor noastre foarte protejate”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Administrația Trump a lansat atacuri repetate asupra Legii serviciilor digitale a UE (DSA), care reglementează platformele sociale, numind-o „orwelliană” și acuzând Bruxellesul de cenzură, scrie Politico.

Guvernul SUA susține, de asemenea, că anumite aspecte ale DSA ar impune costuri companiilor naționale.

Restricții privind vizele

Reuters a scris luni, citând surse anonime, că SUA iau în considerare sancțiuni sub forma restricțiilor de viză împotriva oficialilor UE în legătură cu DSA și că oficialii americani au organizat săptămâna trecută întâlniri interne pe această temă.

Răspunzând la o solicitare de clarificare din partea Politico, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat luni: „Monitorizăm cu mare îngrijorare cenzura tot mai strictă din Europa, dar nu avem alte informații de furnizat în acest moment”.

Reuters nu a identificat care dintre oficialii UE sau ai statelor membre ar putea fi vizați și a afirmat că nu s-a luat încă o decizie finală cu privire la aplicarea măsurilor.

SUA acuză cenzura

Legea serviciilor digitale reglementează platformele online, precum rețelele sociale și comerțul electronic, precum și motoarele de căutare.

Platformele cu peste 45 de milioane de utilizatori în UE, inclusiv Facebook și Instagram ale Meta, TikTok și X, trebuie să respecte reguli stricte privind evaluarea și atenuarea riscurilor importante, precum răspândirea dezinformării și prejudicierea minorilor.

În decembrie 2024, Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok, în legătură cu campania electorală din România, tocmai în baza legii serviciilor digitale.

Însă oficialii republicani americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, au afirmat că legea instituționalizează un regim de cenzură care înăbușă libertatea de exprimare.

Departamentul de Stat a lansat deja o campanie împotriva regulamentului. Purtătorul de cuvânt a menționat că, în luna mai, secretarul de stat Marco Rubio a introdus restricții de viză pentru a împiedica „cetățenii străini care cenzurează americanii” să intre în țară.

Fără concesii în UE, deocamdată

Comisia Europeană este responsabilă de punerea în aplicare a regulamentului privind platformele foarte mari, autoritățile naționale de reglementare asumându-și responsabilitatea pentru țările respective.

Concesii din partea UE privind DSA, pe care Casa Albă le-ar fi solicitat, nu s-au materializat în acordul comercial UE-SUA.

Oficialii americani au criticat de asemenea, în repetate rânduri, taxa pe serviciile digitale din Marea Britanie, deși aceasta a rămas în vigoare în urma acordului cu administrația Trump, scrie Financial Times.

Mai multe state membre ale UE, printre care Franța, Italia și Spania, au, de asemenea, taxe pe serviciile digitale.

În iunie, Canada a renunțat la taxa pe serviciile digitale, pe care Trump o descrisese ca fiind un atac „direct și flagrant”, în efortul de a facilita negocierile comerciale.