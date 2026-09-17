Donald Trump retrage propunerea pentru șefia ICE, poliția însărcinată cu expulzările imigranților. Instituția este condusă de interimari de 9 ani

Preşedintele american Donald Trump a retras joi nominalizarea lui Lance Schroyer, un fost poliţist din statul Oklahoma (sud), pentru a conduce poliţia federală pentru imigraţie (ICE), unul dintre principalele instrumente ale politicii sale de arestări şi expulzări în masă ale imigranţilor cu statut ilegal, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Retragerea acestei nominalizări, care trebuia încă să fie aprobată de Senat, a fost anunţată fără comentarii sau explicaţii, printre mai multe altele, într-un comunicat al Casei Albe.

Trump anunţase la sfârşitul lunii iunie că l-a ales pentru acest post pe Schroyer care a făcut carieră în Oklahoma, statul noului secretar al securităţii interne, Markwayne Mullin, numit în martie. Postul era vacant de la plecarea, în mai, a precedentului director interimar, Todd Lyons.

În principiu, directorul ICE face parte din rândul posturilor pentru care numirea trebuie aprobată de Senat. Însă, în practică, toţi titularii acestui post din 2017 încoace l-au ocupat cu titlu interimar.

ICE a fost aspru criticată pentru metodele sale considerate brutale, dar şi acuzată de numeroşi judecători că a încălcat în mod deliberat decizii judecătoreşti.

Departamentul Securităţii Interne s-a lăudat că a atins în luna august un nou „record” de aproape 51.000 de arestări de imigranţi în situaţie ilegală, depăşindu-l pe cel precedent, de peste 50.200 în iulie.