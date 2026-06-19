Donald Trump s-a comparat cu Ginghis Han, Napoleon și Attila Hunul în fața unor jurnaliști

Atunci când președintele Donald Trump a acordat în martie un interviu jurnaliștilor Maggie Haberman și Jonathan Swan pentru noua lor carte, le-a arătat un document care susținea că el era mai puternic decât unii dintre cei mai temuți și perfizi lideri din istorie – inclusiv Attila Hunul, Ginghis Han, Napoleon, Stalin, Mao și Hitler, relatează CNN.

Trump fusese întrebat de Haberman și Swan, doi jurnaliști de la The New York Times, despre puterea pe care o exercită în calitate de președinte în cel de-al doilea mandat al său și despre locul său în istorie.

Întrebarea l-a făcut pe liderul de la Casa Albă să le povestească despre un document de două pagini pe care îl primise de la presupus istoric în timpul unui eveniment organizat în onoarea lui Gary Player, un jucător de golf celebru în SUA . Trump a cerut unui colaborator să aducă o copie a documentului, care susținea că fiecare dintre ceilalți lideri, „oricât de înfricoșător ar fi fost în vremea sa, nu avea influență globală. Puterea lor era locală. A lui (Trump) însă nu era”.

Haberman și Swan scriu că Trump le-a arătat cu mândrie scrisoarea, „rostind numele unora dintre cele mai puternice figuri din istorie și explicând cum fiecare dintre ele se situa sub nivelul propriei sale puteri ca președinte al Statelor Unite”.

Acești lideri „și-au menținut puterea prin frică”, a spus Trump, potrivit cărții. „Cine ar face vreodată așa ceva?”, a continuat el.

Trump a publicat documentul la care face referire cartea celor doi jurnaliști

Atunci când Swan și Haberman au încercat să afle cine era autorul scrisorii, s-a dovedit că acesta nu era un istoric, ci de fapt asistenul care îi căra crosele („caddie”) și confidentul personal al lui Gary Player. Contactat de cei doi jurnaliști, asistenul pentru crose le-a spus acestora că „își împărtășise pentru prima dată evaluarea privind puterea lui Trump cu Player și, ulterior, i-o explicase direct lui Trump în timpul unei partide de golf în Florida”.

Trump a publicat documentul pe rețeaua sa de socializare Truth Social puțin după miezul nopții, joi. El a insistat că autorul ei este un „istoric prezidențial”.

CNN notează că această anecdotă este una dintre numeroasele scene remarcabile surprinse în noua carte a lui Haberman și Swan, „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”, obținută de televiziunea americană înainte de scoaterea sa la vânzare în librării.

„Aceasta este povestea modului în care Trump a folosit această putere, cine a încercat să-l oprească și de ce aproape toți au eșuat. Este, de asemenea, povestea unui fenomen pe care jurnaliștii americani sunt mai obișnuiți să îl relateze din capitale îndepărtate decât din propria lor țară: un președinte care a modificat fundamental natura funcției pe care o deține și, odată cu aceasta, modul în care restul lumii înțelege puterea americană”, notează, printre altele descrierea de pe site-ul Goodreads a cărții.

Detalii și despre negocierile purtate de emisarul lui Trump cu Vladimir Putin

Haberman și Swan oferă în carte detalii din spatele culiselor despre eforturile lui Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, de a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

Trump l-a desemnat pe Witkoff, un dezvoltator imobiliar din New York și un prieten de mulți ani al său, drept negociator principal pentru soluționarea mai multor crize diplomatice, inclusiv cele legate de Gaza și Ucraina.

Cartea notează că Witkoff a încercat să obțină un progres în relația cu Putin bazându-se pe simpatie personală și că Putin „părea să joace acest joc”, fără să cedeze însă nimic pe câmpul de luptă.

Haberman și Swan scriu că, în timpul unei întâlniri desfășurate anul trecut la Kremlin, Putin mâzgălea ceva pe hârtia sa personalizată de corespondență. Witkoff l-a întrebat ce este, iar Putin a ridicat foaia, pe care scria „3+2” – o abreviere pentru cadrul teritorial pe care Witkoff îl discutase cu el pentru a opri luptele.

„Poți să-mi semnezi asta și să o iau acasă?”, l-a întrebat Witkoff, potrivit cărții.

Putin a semnat desenul, iar Witkoff l-a înrămat după ce s-a întors cu el acasă, scriu Haberman și Swan.

Cei doi jurnaliști americani și-au publicat cartea după ce au realizat sute de interviuri legate de noul mandat al lui Donald Trump.