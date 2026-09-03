Liderul care se bucură că Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat în Anglia. „Eu nu i-aș fi primit înapoi”

Familia Prințului Harry și a lui Meghan Markle s-a întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii august. Cuplul a renunțat la îndatoririle regale oficiale în 2020, când s-a mutat în Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că este „bucuros” că prințul Harry și familia lui au părăsit Statele Unite și s-au mutat înapoi în Marea Britanie.

„Mă bucur de asta. Nu eram un fan al lor”, a spus Trump în Biroul Oval, când a fost întrebat despre recenta decizie a lui Harry și Meghan Markle, ducele și ducesa de Sussex, de a părăsi California după șase ani, potrivit Reuters.

„Am considerat că au tratat familia regală cu o mare lipsă de respect. Nu mi-a plăcut”, a declarat Trump, menționând „relația lui bună” cu regretata regină Elisabeta și cu succesorul acesteia, regele Charles, care în prezent urmează un tratament împotriva cancerului.

Președintele SUA a criticat-o în mod special pe Meghan, care s-a retras din actorie în 2018 după căsătoria cu Prințul Harry. „Nu mi-a plăcut felul în care s-a comportat. Consider că a fost extrem de lipsită de respect”, a spus Trump.

După mutarea cuplului în SUA, Harry a acuzat familia regală britanică de neglijență, într-un interviu acordat lui Oprah Winfrey. Meghan, a cărei mamă este de culoare și tatăl ei este alb, a declarat că, atunci când era însărcinată cu fiul ei, au existat „îngrijorări și discuții în cadrul familiei regale cu privire la cât de închisă la culoare ar putea fi pielea lui la naștere”.

Prințul William, moștenitorul tronului și fratele mai mare al lui Harry, a apărat familia regală în urma acuzației și a spus: „Nu suntem rasiști”.

Harry a invocat, de asemenea, criticile presei și eșecul guvernului de a asigura securitatea familiei lui ca motive pentru mutarea în California.

Întorși acum în Marea Britanie, este de așteptat ca Harry și Meghan să rămână membri ai familiei regale fără funcții oficiale.

O persoană apropiată cuplului a declarat luna trecută că familia intenționează să se mute undeva în afara Londrei pentru o perioadă îndelungată, împreună cu copiii lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani, care vor merge la școală în Marea Britanie.

Nu este clar ce s-a schimbat pentru cuplu, dar Harry a spus că dorește ca cei doi copii ai săi să petreacă timp în Marea Britanie.

„Dacă aș fi fost familia regală, eu nu i-aș fi primit înapoi”, a adăugat Trump miercuri.