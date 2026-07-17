Donald Trump spune că există „vulnerabilități șocante” în sistemul electoral al SUA. De ce acuză China

Președintele american Donald Trump a acuzat joi seară, într-un discurs difuzat la o oră de maximă audiență, China că s-a amestecat în alegerile din 2020 și a semnalat existența unor „vulnerabilități șocante” în sistemul de vot american, relatează BBC.

În cadrul declaraţiei sale de 25 de minute de la Casa Albă, Trump a spus că a declasificat sute de documente ale serviciilor de informații care susțineau afirmațiile sale potrivit cărora Beijingul a încercat să influențeze alegerile în favoarea lui Joe Biden.

Trump a afirmat că materialele declasificate scot la iveală „vulnerabilități șocante în infrastructura noastră electorală”.

„Luate împreună, aceste dezvăluiri scot la iveală un sistem electoral atât de compromis și de vulnerabil, încât nimeni nu-l poate apăra. Este de neapărat”, a susținut Trump.

Trump a ținut discursul în fața mai multor membri ai echipei sale de conducere, însă jurnaliștii nu au putut să-i adreseze întrebări președintelui, notează BBC.

În discursul său, Trump a acuzat China de „obținerea ilegală” a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor, inclusiv informații personale.

Potrivit președintelui american, datele alegătorilor din 18 state au fost „cumpărate, furate sau piratate de China” și i-a acuzat pe „cei responsabili de tragerea semnalului de alarmă” că nu au dezvăluit această descoperire oficialilor guvernamentali sau Congresului.

Discursul, cu trei luni înaintea alegerilor intermediare, a avut loc într-un moment politic dificil pentru Trump și republicani, cota sa de popularitate fiind afectată de nepopularitatea războiului din Iran și de prețurile ridicate la energie.

La finalul discursului său, Trump a cerut din nou adoptarea legii „SAVE America”, care interzice majoritatea formelor de vot prin corespondență și impune prezentarea dovezii cetățeniei pentru înregistrarea pe listele electorale, precum și a unui act de identitate cu fotografie pentru exercitarea dreptului de vot.

Reacție dinspre China

Ca reacție la discursul său, Ambasada Chinei la Washington a declarat pentru Reuters că Beijingul „nu s-a amestecat niciodată și nu se va amesteca niciodată în alegerile prezidențiale”.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că alegerile prezidențiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden.

Republicanul nu a prezentat dovezi că China a folosit informațiile pe care le-ar fi colectat pentru a modifica sistemele de vot sau pentru a influența rezultatele alegerilor.

De asemenea, Comunitatea de informații din SUA a concluzionat anterior că China nu a intervenit în alegerile din 2020, potrivit BBC.