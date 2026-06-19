Donald Trump, un nou atac la adresa Giorgiei Meloni după summitul G7: „M-a implorat să facem o poză, mi-a fost milă de ea”

Președintele american a revenit la atacuri la adresa premierului italian, Giorgia Meloni la puțin timp după finalul summitului G7 de la Evian, Franța.

„Probabil că este mulțumită că am vorbit cu ea. M-a implorat să fac o poză cu ea, mi-a fost milă de ea”, a spus Donald Trump, într-un interviu difuzat de postul La7, scrie cotidianul Corriere della Sera.

În cadrul conferinței de presă de închidere a summitului G7, Meloni afirmase că relația dintre ea și Trump era „neschimbată”: „Nici măcar nu a fost nevoie să vorbim. Nu au existat reproșuri între noi”, a spus ea. Apoi a adăugat: „Eu și Donald avem un caracter destul de puternic, suntem două persoane care își apără cu determinare interesul național. Nu este nevoie să ne lămurim lucrurile atunci când nu suntem de acord cu privire la ceva”.

Meloni, singurul lider european invitat la ceremonia de învestire. Apoi, relația s-a schimbat

Georgia Meloni a avut o relaţie de prietenie cu Donald Trump, şi a fost singurul lider european invitat la ceremonia sa de învestire ca preşedinte al SUA anul trecut, până la declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Preşedintele Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor şi a spus că premierul Meloni s-a schimbat.

Poziţia guvernului italian a inclus refuzul de a permite SUA să folosească o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului împotriva Iranului.

Premierul Georgia Meloni a stârnit furia preşedintelui Trump şi prin faptul că l-a apărat pe Papa Leon al XIV-lea după ce preşedintele american afirmase că acesta este „slab în faţa infracţionalităţii” şi „groaznic pentru politica externă”.

„Meloni nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară”, a declarat Trump în aprilie, pentru Corriere. „Este foarte diferită de ceea ce credeam eu”.