Donald Trump spune că va discuta cu Xi Jinping o problemă spinoasă pentru China: vânzarea de armament. Către cine

Președintele american Donald Trump a declarat luni că va discuta cu omologul său Xi Jinping cu prilejul deplasării sale în China din această săptămână despre vânzarea de arme americane către Taiwan, pentru care există o puternică opoziție a Beijingului, relatează AFP, conform Agerpres.

„Voi avea această discuție cu președintele Xi. Președintele Xi și-ar dori să nu o facem”, a declarat președintele american presei la Casa Albă.

Politica SUA față de Taiwan, pe care China o consideră o provincie de-ale sale, se bazează pe o susținere militară robustă a insulei, fără însă a o recunoaște deplin și fără a susține deschis veleitățile ei diplomatice.

Din 1982, unul dintre marile principii ale acestei strategii americane este de a nu „consulta” Beijingul asupra vânzării de arme către Taiwan.

Donald Trump, care se va afla în China între 12 și 14 mai, a minimalizat riscul unei invadări a insulei de către China.

„Nu cred că asta se va întâmpla”, a spus el despre Taiwan după ce a evocat atacarea Ucrainei de către Rusia, apreciind că „relația foarte bună” pe care o are cu omologul său chinez va face ca să nu existe o astfel de inițiativă din partea Beijingului.

Xi Jinping „știe că nu vreau să se întâmple așa ceva”, a spus liderul republican.

Președintele american a dat de asemenea asigurări că-i va solicita președintelui chinez să-l elibereze pe Jimmy Lai, fost magnat al media pro-democratice din Hong Kong, condamnat în februarie la 20 de ani de închisoare pentru atingere adusă securității naționale.

Miliardarul de 79 de ani a spus că va discuta cu Beijingul și despre cazul unui pastor creștin deținut în China. Potrivit presei americane, este vorba despre Ezra Jin.