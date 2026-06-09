Donald Tusk insistă ca Varșovia să participe la negocierile privind Ucraina: „Orice acord fără Polonia nu va fi obligatoriu pentru noi”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, la sosirea lui la summitul UE, la sediul Consiliului European din Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Omar Havana / AP / Profimedia

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat marți că țara sa ar trebui să fie implicată în discuțiile menite să pună capăt războiului din Ucraina, după ce liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței s-au întâlnit la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și și-au exprimat sprijinul pentru negocieri privind o încetare a focului.

Absența premierului Donald Tusk de la discuțiile de la Londra a ridicat semne de întrebare la Varșovia cu privire la posibilitatea ca Polonia să fie marginalizată, în contextul în care marile puteri din Europa Occidentală încearcă să orienteze Kievul către negocieri cu Moscova în viitorul apropiat, notează Reuters.

„Sunt foarte prudent în privința ideilor care apar în Europa Occidentală privind inițierea cât mai rapidă a unui fel de dialog sau a unor discuții cu Putin despre Ucraina”, a declarat Tusk în cadrul unei conferințe de presă.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, țara vecină de la est, în războiul care durează de peste patru ani împotriva forțelor ruse invadatoare, oferind sprijin financiar și militar.

De asemenea, statul polonez a devenit unul dintre cei mai mari cheltuitori pentru apărare din cadrul NATO.

Într-o declarație comună publicată duminică, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au salutat apelul lui Volodimir Zelenski pentru încheierea războiului și propunerea privind un dialog direct între Ucraina și Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei.

Tusk și-a exprimat nemulțumirea și față de formatul „E3”, care reunește Marea Britanie, Franța și Germania, dar exclude alți aliați europeni ai Ucrainei.

„Am vorbit cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, care nu este deloc încântată de existența acestui format”, a spus Tusk. „Nicio înțelegere în care Polonia nu este implicată nu va fi obligatorie pentru Polonia.”

Premierul polonez a afirmat că, în „zilele următoare”, va avea loc o reuniune dedicată Ucrainei la care vor participa Polonia și Italia, alături de Marea Britanie, Germania și Franța.