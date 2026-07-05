Donețkul, un premiu ce-l poate costa pe Putin 6.000.000 de soldați. Cum s-a făcut calculul

Oficialii ruși, în frunte cu președintele Vladimir Putin, fac periodic anunțuri legate de ocuparea unor poziții importante pe frontul din Ucraina, anunțuri ce apoi sunt infirmate de datele din teren, cel mai recent exemplu fiind „cucerirea” orașului Konstiantinivka, din vestul regiunii Donețk.

Institute for the Study of War (ISW) susține, că la ritmul actual al înaintării ruse și la pierderile pe fiecare kilometri pătrat, doar pentru ocuparea micii porțiuni din provincia Donețk care se mai află sub controlul Kievului, Rusia ar fi nevoită să sacrifice nu mai puțin de 6.000.000 de soldați.

Președintele Vladimir Putin a organizat, vineri, o întâlnire cu comandanții militari ruși, printre care șeful Statului Major Valeri Gherasimov, comandantul Grupării de Forțe Nord, generalul-colonel Evgheni Nikiforov și comandantul Grupării de Forțe Sud, generalul-colonel Serghei Medvedev.

În cadrul reuniunii, a fost anunțată ocuparea mai multor localități, printre care cea mai importantă este Konstiantinivka, ceea ce ar reprezenta începutul ruperii liniei de apărare ucrainene din „Centura Fortărețelor” din Donețk.

De ce Putin a ținut să anunțe ocuparea orașului Konstiantinivka

Centura Fortărețelor este o fâșie lungă de circa 50 de kilometri în care se află trei orașe aflate sub controlul Kievului: Sloviansk, Kramatorsk și Konstiantinivka. Menținerea unei linii a frontului care să poată fi apărată de o armată în inferioritate numerică și materială depinde de controlul asupra aceste fâșii.

În primul rând, este o zonă puternic urbanizată, iar Ucraina a dovedit că poate bloca armata rusă pentru perioade lungi în orașe, cu lupte de uzură care provoacă pierderi mari atacatorului. Rusia a avut nevoie de nouă luni să ocupe Bahmut (71.000 de locuitori înainte de începerea războiului) și 22 de luni pentru Pokrovsk (60.000 de locuitori).

La vest de Centură se află o zonă preponderent rurală, cel mai mare oraș având doar 53.000 de locuitori, Lozova, izolat într-o câmpie, fără posibilitatea creării unei linii continui de apărare.

În al doilea rând, Centura Fortărețelor este apărată de râurile Siverski Doneț și Oskil, care îi forțează pe ruși să atace frontal fortărețele, în loc să le evite prin manevre de flanc. Și din această perspectivă, în spatele centurii sunt puține cursuri de apă mai mari pe malurile cărora să poți amenaja linii de apărare eficiente.

Cuceririle cu care se laudă generalii lui Putin

Însă conform evalutării ISW, prezența rusească în oraș este reprezentată de mici grupuri de soldați infiltrați printre pozițiile ucrainene, care controlează cea mai mare parte a localității.

Potrivit datelor Institutului, informațiile venite de la Moscova sunt false nu doar în ce privește Konstiantinivka.

Putin a anunțat că au fost ocupate 133 de localități și peste 3.000 de kilometri pătrați de la începutul anului, iar Gherasimov a adăugat că, numai în luna iunie, au intrat sub control rus 29 de localități și 636 km pătrați.

ISW susține că, în realitate, de la începutul anului, doar 64 de localități au fost ocupate sau infiltrate de grupuri de soldați ruși, echivalent a 621 de km pătrați, o suprafață de aproape cinci ori mai mică decât cea invocată de președintele rus. Pentru luna iunie, avansul ar fi de numai 30,4 km pătrați, cu mențiunea că localitățile în care rușii au reușit să se infiltreze nu sunt neapărat sub controlul lor.

Îngrijorător pentru Kremlin nu este doar ritmul redus al înaintării, cât mai ales numărul de soldați pierduți. Institutul a calculat că, în luna iunie, forțele rusești au pierdut 1.298 soldați pentru fiecare kilometru pătrat.

„În ritmul acesta, forțele ruse ar pierde 6.574.590 de soldați pentru capturarea celor 5.065 de kilometri pătrați care au mai rămas din provincia Donețk”, scriu analiștii ISW.

Cazul Konstiantinivka nu este singurul în care generalii lui Putin susțin că s-au apropiat mai multe de unele obiective decât au făcut-o în realitate. Ei au spus, printre altele, că soldații lor sunt la 10 km de Sumî (17 km, potrivit ISW), la 8 km de Sloviansk (19 km, după ISW) ș.a.m.d. Fiecare kilometru diferență între cele două surse poate reprezenta un număr de mii de victime ale războiului declanșat de Putin.