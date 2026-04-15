HARTĂ Ce este Centura Fortărețelor a Ucrainei. Fâșia de 50 de kilometri de care depinde strategia de apărare a Kievului

Rusia a cerut repetat în negocierile de pace ca Ucraina să se retragă din cei 19% din teritoriul regiunii Donețk pe care încă îl mai controlează. Însă Kievul a refuzat întrucât pe acel teritoriu se află Centura Fortărețelor, crucială pentru apărarea teritoriului ucrainean, scrie Institute for the Study of War (ISW).

Centura Fortărețelor este o fâșie lungă de circa 50 de kilometri în care se află trei orașe aflate sub controlul Kievului: Sloviansk, Kramatorsk și Konstiantinivka. Menținerea unei linii a frontului care să poată fi apărată de o armată în inferioritate numerică și materială depinde de controlul asupra aceste fâșii. În ultimii 11 ani, Kievul a alocat timp și bani pentru întărirea defensivei în jurul acestor orașe.

Zonă propice gherilei urbane

Ucraina vrea să mențină Centura Fortărețelor, indiferent de forma în care se va ajunge la un acord de pace întrucât este o zonă crucială pentru apărarea întregii țări din patru perspective.

În primul rând, este o zonă puternic urbanizată, iar Ucraina a dovedit că poate bloca armata rusă pentru perioade lungi în orașe, cu lupte de uzură care provoacă pierderi mari atacatorului. Rusia a avut nevoie de nouă luni să ocupe Bahmut (71.000 de locuitori înainte de începerea războiului) și 22 de luni pentru Pokrovsk (60.000 de locuitori).

Din această perspectivă, Centura se poate dovedi un infern pentru ruși, având orașe mari, ușor de apărat: Kramatorsk (147.000 locuitori) sau Sloviansk (105.000 locuitori). În schimb, la vest de acestea se află o zonă preponderent rurală, cel mai mare oraș având doar 53.000 de locuitori, Lozova, izolat într-o câmpie, fără posibilitatea creării unei linii continui de apărare.

În al doilea rând, Centura Fortărețelor este apărată de râurile Siverski Doneț și Oskil, care îi forțează pe ruși să atace frontal fortărețele, în loc să le evite prin manevre de flanc. Și din această perspectivă, în spatele centurii sunt puține cursuri de apă mai mari pe malurile cărora să poți amenaja linii de apărare eficiente.

Ce este în spatele Centurii Fortărețelor

De asemenea, orașele de pe centură se află în zone ceva mai înalte, mai ușor de apărat pentru ucraineni și mai costisitoare pentru atacurile rusești. În plus, terenul înalt este important și din perspectiva comunicațiilor întrucât asigură o proiecție a semnalului mai mare, un avantaj notabil în ce privește utilizarea dronelor.

Prin contrast, dacă armata rusă trece de aceste poziții va intra în stepă vastă, care favorizează deplasarea rapidă a unor forțe superioare numeric.

În fine, al patrulea considerent pentru care Kievul se cramponează de apărarea pozițiilor pe care le mai are în regiunea Donețk este că terenul a fost fortificat în ultimii 11 ani, cu șanțuri anti-tanc, linii cu „dinți de dragon”, sârmă ghimpată și câmpuri de mine, menite să optimizeze avantajele poziției geografice.

Dacă le pierde, Ucraina va trebui să sape noi fortificații în sudul regiunii Harkiv și estul regiunii Dnipropetrovsk, fără ca acestea să aibă avantajele Centurii Fortărețelor.

Rusia vrea cuceriri fără luptă

Toate acestea explică insistența cu care Rusia a cerut ca Ucraina să părăsească zona fără luptă. Fără avantajul acestei linii, întregul front ar putea în colaps în cazul unei ofensive de proporții a Moscovei sau ar face Ucraina vulnerabilă în cazul în care Rusia ar începe un nou război, după o pace provizorie.

„Predarea preliminară a bucăți dintr-o regiune fortificată, strategică, vitală ar fi o greșeală vitală și ar submina scopul adminisrației Trump de a obține o pace robustă și durabilă. Nu este inevitabil ca forțele rusești să ocupe Centura Fortărețelor și este neclar dacă bază economică și industrială a Rusiei poate susține câțiva ani de război în plus necesară pentru a o ocupa”, au conchis experiții ISW.