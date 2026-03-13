Unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, condamnat cu suspendare după un accident rutier mortal. Pedeapsa primită

Medicul Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara și vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a fost condamnat vineri de Judecătoria Timișoara la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Decizia instanței nu este definitivă.

Dorel Săndesc este managerul Spitalului Județean de Urgență Timișoara. Totodată, el a fost mentorul și coordonatorul de rezidențiat al lui Alexandru Rogobete, actualul ministru al Sănătății.

Pe lângă condamnarea la închisoare cu suspendare, medicul Dorel Săndesc trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Totodată, instanța l-a obligat să respecte un termen de supraveghere timp de doi ani.

Potrivit deciziei instanței, firma de asigurare la care medicul Dorel Săndesc avea încheiată polița de asigurare a fost obligată să achite spitalului condus tot de Dorel Săndesc suma de 825.650,04 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate victimei.

De ce a fost acuzat medicul Dorel Săndesc

În 2018, după ce nu a acordat prioritate unui șofer într-o intersecție, medicul Dorel Săndesc a lovit o mașină în care se aflau un bărbat și o femeie. Femeia a murit la 9 luni după accident.

Avocații care l-au apărat pe medicul Dorel Săndesc, cerând ca un expert să stabilească dacă femeia a murit din cauza rănilor din accident sau a infecțiilor nosocomiale luate în spital, potrivit documentelor din instanță, consultate de HotNews.

Dorel Săndesc a fost cel care a acordat ajutor victimei, până la sosirea ambulanței. La spital, victima a fost supusă unor intervenții chirurgicale.

Leziunile grave suferite s-au complicat pe fondul infecțiilor nosocomiale contactate în Spitalul Județean din Timișoara, unde Dorel Săndesc era șeful ATI.

A recunoscut acuzația

Datele din dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Timiș arată că medicul Dorel Săndesc a recunoscut acuzația, însă nu s-a considerat singurul vinovat pentru deznodământul tragic al accidentului.

A contestat decizia procurorilor de a nu-l trimite în judecată și pe soțul victimei. A apreciat că există o culpă comună în producerea accidentului.

Ce au reproșat avocații lui Săndesc în instanță? Că soțul a intrat în intersecție cu viteză peste limita legală, 61 de km/h și că victima aflată pe bancheta din spate nu purta centură de siguranță.

Argumentele avocaților au fost respinse de judecător care a subliniat că aceștia „ignoră cu desăvârşire” cauza accidentului, stabilită de două expertize: „neacordarea priorităţii de trecere semnalizate prin indicatorul cedează trecerea”, potrivit încheierii Judecătoriei Timișoara prin care s-a respins plângerea doctorului Săndesc privind soluția de clasare dispusă de procuror în cazul celuilalt șofer.

A încercat să dea vina pe infecțiile nosocomiale pentru deces

Una dintre aspectele pe care Dorel Săndesc a insistat, prin intermediul avocaților, a fost cauza decesului.

În documentele medicale se arată că femeia de aproape 53 de ani a murit din cauza unui „traumatism cranio-cerebral grav soldat cu hematom subdural și șoc septic final cu insuficiență multiplă de organe”.

Evoluția medicală a pacientei, a fost una favorabilă, medicii pregătind transferul acesteia către o clinică de recuperare. Infecțiile nosocomiale, contactate în spital i-au slăbit însă organismul, arată datele din dosar.

În baza documentelor medicale care atestau existența șocului septic, avocații medicului Săndesc au cerut instanței efectuarea unei expertize care să stabilească în mod clar cauza decesului. Mai exact, dacă femeia a murit din cauza infecțiilor nosocomiale sau a traumatismului suferit în urma accidentului.

Procurorii s-au opus efectuării unei expertize, motivând că femeia nu ar fi ajuns în șoc septic dacă nu ar fi fost victima accidentului rutier produs de Dorel Săndesc.