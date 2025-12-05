Dosar de mare evaziune fiscală cu tutun, trimis în instanță. Prejudiciul se ridică la milioane de euro

Doi administratori de firmă au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi au folosit companii conduse de persoane interpuse în comerţul cu tutun, de ordinul milioanelor de pachete de ţigări, fără plata taxelor şi accizelor către stat, prejudiciul fiind de peste 36 milioane lei (7 milioane de euro), informează Agerpres.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt ai unei societăţi comerciale (antrepozit fiscal autorizat), în perioada 12 – 14 mai 2025, au livrat din antrepozitul fiscal deţinut de societate către o altă societate comercială distribuitoare de produse din tutun şi au scos de sub regimul suspensiv cantitatea totală de 2.661.000 pachete de ţigarete (53.220.000 bucăţi ţigarete), în baza unui număr de 10 facturi fiscale, în valoare totală de 53.561.006,20 lei (inclusiv TVA), fără a deţine documentul de plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor şi fără a plăti efectiv valoarea accizelor în cuantum total de 36.613.763,40 lei, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 36.613.763 lei, nerecuperat.

Procurorii susţin că cei doi inculpaţi au implementat un mecanism infracţional în scopul eludării plăţii accizelor la bugetul de stat constând în scoaterea unor cantităţi mari de ţigarete din antrepozite fiscale, fără plata accizelor datorate bugetului de stat, prin vânzarea şi livrarea succesivă a ţigaretelor, chiar în aceeaşi zi, de la un antrepozit fiscal la altul (între care se aplică regimul suspensiv de accize), iar ulterior către alte două societăţi autorizate drept distribuitori de băuturi şi produse din tutun, toate societăţile implicate în acest lanţ tranzacţional fiind controlate de inculpaţi, fie direct, fie prin intermediul unor persoane interpuse.

Sechestru pe bunuri de peste 5 milioane de lei

Toate societăţile implicate în acest mecanism funcţionează în fapt într-un imobil situat în Bucureşti, deşi niciuna dintre ele nu are sediul social sau puncte de lucru înregistrate la această adresă.

Deşi a fost vândută succesiv de pe o societate comercială pe alta o cantitate foarte mare de ţigarete (2.661.000 pachete), iar facturile emise sunt de ordinul zecilor de milioane de lei, niciuna dintre firmele implicate în acest lanţ tranzacţional nu a achitat contravaloarea lor şi nici nu a plătit anticipat accizele datorate bugetului de stat.

Conform anchetatorilor, inculpaţii au acţionat cu premeditare. Anterior, ei au făcut o serie de demersuri pentru a nu mai figura drept administratori la societăţile implicate în acest mecanism infracţional.

După s-au ocupat de obţinerea autorizaţiei de antrepozit fiscal de depozitare, cu doar 17 zile înainte de a începe activitatea infracţională, cei doi inculpaţi au schimbat administratorul societăţii comerciale unde a fost plasată sarcina fiscală cu o persoană interpusă, fără ocupaţie, fără studii, fără nicio pregătire, cu o condiţie financiară precară şi care nu avea nicio putere decizională.

Totodată, ei au schimbat şi administratorul societăţii intermediare care a achiziţionat ţigările de la antrepozitul fiscal cu aceeaşi persoană interpusă.

Inculpaţii au acţionat în acelaşi mod şi pentru alte societăţi comerciale, scopul urmărit fiind sustragerea de la plata accizelor datorate bugetului de stat, plasarea sarcinii fiscale pe una dintre firmele controlate de ei, iar în final intrarea în faliment şi radierea fără ca datoriile să fie achitate.

Ei au implementat şi dezvoltat un sistem prin care se evită plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin folosirea unui număr mare de societăţi comerciale controlate direct sau prin intermediul unor persoane interpuse, mutarea activităţii comerciale de pe o societate pe alta, cesiunea creanţelor de pe o societate pe alta, înfiinţarea de noi societăţi, acumularea unor datorii imense către bugetul de stat, urmată de declararea insolvenţei sau falimentarea societăţilor fără plata sumelor de bani datorate bugetului de stat.

În vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus sechestru asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor doi inculpaţi şi părţii responsabile civilmente, precum şi măsura popririi sumelor aflate în conturile bancare deţinute de aceştia, fiind instituit efectiv asupra a 11 bunuri imobile în valoare totală de 5.525.038 lei şi asupra a 2.062.250 pachete de ţigarete.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.