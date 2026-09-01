Dosar penal după ce viceprimarul unei comune din Satu Mare s-a dus cu un obuz în mână, pe scuter, până la postul de poliție

Poliția a deschis un dosar penal după ce viceprimarul comunei Vama din județul Satu Mare a transportat pe moped un proiectil de artilerie, potrivit presei locale. Incidentul a avut loc luni, 31 august, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului materiilor explozive.

Potrivit informațiilor publicate de PresaSM, proiectilul a fost găsit de muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor din comuna Vama. Obuzul se afla printre materialele minerale folosite pe șantier, iar muncitorii nu și-ar fi dat seama inițial ce au în față, considerând că este o simplă bucată de fier.

Șeful de șantier a alertat poliția, dar l-a chemat și pe viceprimarul localității, care, ajuns la fața locului, a luat proiectilul de artilerie la sub braț și a pornit, pe scuter, spre sediul poliției din localitate pentru a preda obiectul metalic. Viceprimarul a fost filmat în trafic în timp ce transporta muniția cu mopedul.

Conform PresaSM, polițiștii au fost surprinși când l-au văzut pe viceprimar cu proiectilul și i-au cerut să îl transporte într-o zonă izolată, pe un câmp.

În urma verificărilor, experții au stabilit că era vorba despre un obuz de calibrul 75 mm, prevăzut cu încărcătură și care necesita manipulare exclusiv de către personal autorizat.

Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie transportată la depozitul specializat din Carei pentru neutralizare.

„În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive”, au precizat reprezentanții IPJ Satu Mare.

ISU: „Muniția veche poate fi în continuare activă”

În urma incidentului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a atras din nou atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă muniția neexplodată, chiar și atunci când aceasta pare foarte veche, ruginită sau deteriorată.

ISU recomandă ca un proiectil, obuz, grenadă sau orice alt obiect care ar putea fi muniție neexplodată să nu fie atins, lovit, mutat, curățat sau transportat.

Persoanele care descoperă astfel de obiecte trebuie să se îndepărteze, să țină copiii și animalele la distanță și să sune imediat la 112, indicând cât mai precis locul în care a fost găsită muniția.

De asemenea, obiectul nu trebuie introdus în foc și nu trebuie făcută nicio manevră care ar putea produce un șoc mecanic sau termic.

„Chiar dacă muniția pare veche, ruginită sau deteriorată, aceasta poate fi în continuare activă și prezintă un pericol real pentru viață”, avertizează ISU Satu Mare.