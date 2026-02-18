Dosarele Epstein dezvăluie fapte care reprezintă crime împotriva umanității, spun experții ONU

Unul dintre documentele publicate de Departamentul Justiției de la Washington în cadrul dosarelor Epstein, FOTO: Jon Elswick / AP / Profimedia Images

Milioanele de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sugerează existența unei „organizații infracționale globale” care a comis acte care îndeplinesc pragul legal al crimelor împotriva umanității, potrivit unui grup de experți independenți numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite.

Aceștia au afirmat că crimele descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au fost comise pe fondul unor convingeri de supremație albă, rasism, corupție și misoginism extrem.

Infracțiunile, au spus ei, au arătat o comercializare și dezumanizare a femeilor și fetelor.

„Amploarea, natura, caracterul sistematic și amploarea transnațională a acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor sunt atât de grave, încât o serie dintre ele pot îndeplini în mod rezonabil pragul legal al crimelor împotriva umanității”, au declarat experții într-un comunicat.

Ei au afirmat că acuzațiile conținute în dosare necesită o anchetă independentă, aprofundată și imparțială și că ar trebui să se lanseze anchete și cu privire la modul în care a fost posibil ca astfel de fapte să fie comise atât de mult timp.

O lege, aprobată de Congres cu un larg sprijin bipartizan în noiembrie, impune ca toate dosarele legate de Epstein să fie făcute publice.

Experții ONU și-au exprimat îngrijorarea cu privire la „grave încălcări de conformitate și protejare” care au expus informații sensibile despre victime. Peste 1.200 de victime au fost identificate în documentele care au fost făcute publice până în prezent.

„Reticența de a divulga integral informațiile sau de a extinde anchetele a făcut ca mulți supraviețuitori să se simtă retraumatizați și supuși la ceea ce ei descriu ca fiind „manipulare psihologică instituțională””, au afirmat experții.

Publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție a dezvăluit legăturile lui Epstein cu multe personalități proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri – atât înainte, cât și după ce a pledat vinovat în 2008 la acuzațiile de prostituție, inclusiv de solicitare de servicii sexuale de la o minoră.

El a fost găsit spânzurat în celula sa din închisoare în 2019, după ce a fost arestat din nou sub acuzații federale de trafic sexual de minori. Moartea sa a fost declarată sinucidere.