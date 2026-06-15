Dosarul 10 August: Foștii șefi ai Jandarmeriei, achitați la aproape 8 ani de la intervențiile violente. „Fapta nu e prevăzută în legea penală”

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a decis luni achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Decizia Tribunalului Militar București nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 10 zile.

Dosarul a fost deschis de procurori în 2018 ca urmare a violențelor de la protestul din Piața Victoriei, a fost clasat inițial de DIICOT în 2020 și redeschis în primăvara anului 2022, în urma contestației unui protestatar.

Este vorba de colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, judecați pentru abuz în serviciu.

„Fapta nu este prevăzută de legea penală”, a fost temeiul în baza căruia tribunalul militar a dispus achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române.

În total, judecătorul Nicolae George Octavian a dispus achitarea a 12 dintre inculpații din dosarul 10 August, indicând trei dintre temeiuri prevăzute de Codul Penal.

Astfel:

Colonelul Laurențiu Cazan- fapta nu e prevăzută de legea penală

Colonelul Cătălin Sindilie- fapta nu e prevăzută de legea penală

Colonelul (r) Cucoș- fapta nu există

Colonelul (r) Laurențiu Ciobanu- fapta nu există

Colonelul Răzvan Cătălin Popescu- fapta nu există, respectiv nu există probe că a săvârșit infracțiunea

Maior Luca Moldoveanu- fapta nu există, respectiv nu există probe că a săvârșit infracțiunea

Lt. col. Adrian Costel Dumitru- fapta nu există, respectiv nu există probe că a săvârșit infracțiunea

Cpt. Marius Daniel Mihai- fapta nu există

Plt. Adj. Cristian Bolat- fapta nu e prevăzută de legea penală

Plt. Adj. Florea Carmocanu- fapta nu există, respectiv nu există probe că a săvârșit infracțiunea

Plt. Adj. Șef (r) Pavel Custrin Bardahan- fapta nu există

Plt. Adj. (r) George Constantin Zamfir- fapta nu există

Singurii găsiți vinovați pentru purtare abuzivă au fost patru jandarmi din cadrul Jandarmeriei București.

Patru jandarmi, pedepse cu amânare

Ei au fost condamnați la câte un an de închisoare cu suspendare, însă condamnarea este cu amânare. Asta înseamnă că respectivele condamnări nu vor fi consemnate în cazier, dacă pe durata termenului de supraveghere inculpații nu vor săvârși alte fapte penale. Cei patru jandarmi au de respectat un program de supraveghere timp de doi ani.

Cei patru jandarmi condamnați au fost obligați să plătească 52.000 de lei daune morale pentru patru dintre protestatarii agresați.

Tribunalul Militar București a respins cererile celor peste 400 de protestatari, care au avut de suferit în urma incidentelor din 10 august și care s-au constituit părți civile în dosar, prin care au cerut obligarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române la plata de despăgubiri morale.

Dosarul „10 August“

În luna august 2023, foşti şefi ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părţi civile în proces:

Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, fost şef al Jandarmeriei Române;

Colonelul Laurenţiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofiţer în cadrul acestei structuri;

Colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al şefului Jandarmeriei Române, acuzaţi de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată alţi 13 ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei:

col. (r) Laurenţiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB,

col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt.col. Adrian Costel Dumitru

mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai

plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan

plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. şef George Buzatu

plt. adj. Florea Carmocanu

plt. adj. şef (r) Bardahan Pavel Custrin

plt. maj. (r) George Constantin Zamfir

Aceştia sunt acuzaţi de purtare abuzivă sau complicitate la această infracţiune.

Acuzațiile procurorilor. „Intervenție în forță nelegală și nejustificată”

Conform anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, precum şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispoziţiilor legale, intervenţia în forţă în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei – aproximativ 30.000 persoane, intervenţie pe care ulterior au şi condus-o.

Procurorii susţin că intervenţia în forţă a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală şi nejustificată.

În plus, procurorii mai spun că folosirea de către forţele de ordine a unor dispozitive din dotare – bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe – poate fi considerată drept un tratament „inuman” şi „degradant”.