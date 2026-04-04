Dosarul „Azilele groazei”. Frații Godei sunt liberi, niciun termen de judecată în doi ani, sechestru expirat

Dosarul „Azilele groazei” bate pasul la doi ani de când frații Godei și alte 26 de persoane au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane și grup infracțional organizat. Inculpații nu au încă un prim termen pe fond la Tribunalul Ilfov. În prezent, nu sunt vizați de nicio măsură restrictivă, iar sechestrul pe bunuri a fost ridicat în luna martie, potrivit G4Media.

Ancheta judiciară care a dus la acest proces a început în urma unei investigații de presă a Centrului de Investigații Media și Buletin de București, în 2023, despre condiţiile inumane în care erau ținute persoane cu dizabilități și vârstnici în azile din Voluntari, patronate de frații Godei. Inculpații din acest dosar au fost trimiși în judecată în 2024.

Dosarul depus de procurori în urmă cu doi ani nu a primit nici până astăzi o dată pentru începerea judecății pe fond, lăsându-i pe toți cei 28 de acuzați în libertate, fără restricții.

Procedura din cameră preliminară, etapa în care judecătorul verifică legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate de procurori, nu a fost încheiată, deși, potrivit codului de procedură penală, aceasta durează maximum 60 de zile de la înregistrarea cauzei la instanță.

„Nu s-a acordat termen pentru judecarea cauzei pe fond, întrucât nu a fost finalizatã procedura de cameră preliminară, dosarul având termen de judecată la data de 23.04.2026, în vederea discutării cererilor si exceptiilor invocate de inculpați”, a transmis Tribunalul Ilfov.

Trecerea la judecata propriu-zisă rămâne condiționată de soluționarea acestor cereri, un pas obligatoriu care ține dosarul în loc.

De asemenea, Curtea de Apel București a admis luna trecută contestația depusă de cinci dintre inculații din dosarul „Azilele groazei”, inclusiv cei doi frați, Ștefan și Daniel, față de decizia Tribunalului ilfov de a menține sechestrul asigurator pe zeci de imobile și sume mari de bani.

Potrivit magistraților, există motiv pentru menținerea măsurii asiguratorii, dar nu mai este o bază legală în acest sens.

Bătrâni bătuți și înfometați în azilele din Voluntari și Afumați

Ancheta procurorilor DIICOT din dosarul centrelor de îngrijire a bătrânilor și persoanelor cu dizabilități din localitățile Voluntari și Afumați a scos la iveală, în iulie 2023, lucruri șocante despre modul în care erau tratați oamenii internați acolo.

Perchezițiile și intervenția autorităților, care au pus capăt astfel chinului unor oameni, au venit însă la multe luni după ce o organizație neguvernamentală, Centrul pentru Resurse Juridice, a sesizat mai multe instituții despre neregulile pe care le-a găsit la centrele respective.

Ulterior, informații despre acest subiect au apărut și în articolele realizate de Centrul de Investigații Media și publicația Buletin de București.

Fostul șofer al Gabrielei Firea, 3,7 milioane de lei câștiguri din afacerea cu azilele groazei

În iulie 2023, procurorii DIICOT arătau că Ștefan Godei, omul care controla asociația „Sfântul Gabriel cel Viteaz” vizată de anchetă, a câștigat 3,7 milioane de lei din azilele groazei, unde bătrânii și oamenii cu dizabilități au fost bătuți, lăsați flămânzi, cu bube care au făcut viermi, într-o mizerie inimaginabilă.

Direcțiile de Asistență Socială, printre care cele din Ilfov, Sector 3 și Sector 6, au fost stoarse de aproape 4 milioane de lei, bani care trebuiau să fie folosiți pentru îngrijirea și mâncarea beneficiarilor din centrele pe care le controla, însă procurorii au stabilit că oamenii au îndurat condiții inimaginabile.

Godei a mai investit banii în imobiliare, în Capitală și în județul Ialomița. Alți bani mergeau în investiții imobiliare.

„Totodată s-a stabilit că acesta și-a construit recent o casă de locuit pe str. (…), sector 1, București și deține un teren agricol de 1,5 ha în sat (…), com. (…), jud. Ialomița”, potrivit aceleiași surse. Anchetatorii au stabilit că în perioada noiembrie 2021 – iunie 2023, grupul infracțional organizat condus de Godei a încasat 3.763.869 de lei, iar cele mai mari sume au provenit de la DGASPC Sector 3 (2.550.574 lei) și DGASPC Ilfov (1.178.233 lei).

Godei conducea Asociația „Sfântul Gabriel cel Viteaz”, prin care controla afacerea prin care înfometea oamenii pentru a face un profit uriaș, unde a fost vicepreședintă consiliera Gabrielei Firea, Ligia Gheorghe (fostă Enache).

Ligia Gheorghe a susținut că l-a ajutat pe Godei să înființeze asociația, însă ea nu apare ca membru fondator, și că și-a dat demisia în 2022, dar o schimbare în statutul asociației s-a făcut în 2023. Ligia Gheorghe a fost citată ca martor în același dosar. Ea a fost consilier la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse, condus de Gabriela Firea, cu care a lucrat foarte mulți ani pe vremea când Firea lucra la Intact Media Group, care controlează Antenele.

Firea a demisionat din Guvern după izbucnirea scandalului

Deși Gabriela Firea a negat în repetate rânduri că nu-l cunoaștea pe Ștefan Godei care conducea ONG-ul ce gestiona azilele groazei din Voluntari, acesta apărea angajat la cabinetul senatorial unde a încasat lunar câte 3.000 de lei, în anii 2022 și 2023. Ultimul salariu încasat pe statele de plată de la camera superioară a Parlamentului a fost la sfârșitul lunii februarie, mai exact pe 27 februarie 2023, potrivit gândul.ro și g4media.

De asemenea, Ștefan Godei, fostul președinte al Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, care deținea azilele din Voluntari unde bătrânii și pacienții cu dizabilități erau supuși unor abuzuri inimaginabile, a lucrat la Primăria Capitalei în perioada 1 iulie 2016 – 1 decembrie 2021, a scris Buletin de București. Practic, Godei a fost angajat la o săptămână de la depunerea jurământului de către fostul primar general Gabriela Firea.

După ce DIICOT a deschis un dosar penal şi a făcut mai multe percheziţii, ca reacţie la ancheta jurnalistică a Centrului de Investigaţii Media și Buletin de București privind azilele groazei din Voluntari, în care vârstnici şi persoane cu handicap erau supuşi unor tratamente inumane, cei care administrau azilele având legătură cu apropiaţi ai Gabrielei Firea, atât Firea, la acel moment ministru al Familiei, cât şi Marius Budăi, ministru al Muncii, au fost nevoiţi să demisioneze. Firea s-a suspendat din funcţiile de conducere deţinute în partid.