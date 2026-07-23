Dosarul ROBOR. BNR: Situație critică. Nivelul amenzii poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public. Inclusiv agențiile de rating pot fi influențate

Banca Națională a României atenționează că sancționarea a 10 bănci de către Consiliul Concurenței cu 3,7 miliarde lei, respectiv cu 5-7% din venituri, conduce la o situație critică din perspectiva efectelor economice și financiare.

Banca centrală arată, într-un document analizat de Profit.ro, că nivelul record al amenzii generează un prejudiciu direct semnificativ băncilor și poate afecta capacitatea sistemului bancar de a finanța populația, economia și sistemul public, inclusiv percepția agențiilor de rating.

Consiliul Concurenței a anunțat luna trecută că a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

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