Două aeronave Eurofighter Typhoon și două avioane de luptă F-16, ridicate de armata română, după o nouă alertă în Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, luni seară, că sistemul său de supraveghere radar a detectat „un grup de ținte aeriene” care se apropia de granița României, pe fondul unui nou atac cu drone asupra unor obiective din Ucraina.

„În jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06”, a transmis MApN, într-un comunicat de presă.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene, a precizat ministerul.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene”, au mai precizat reprezentanții ministerului.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25, conform aceleiași surse.