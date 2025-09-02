Două avertizări meteo pentru București. Una tocmai a intrat în vigoare, atenție la următoarele ore

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de tip cod galben pentru orele următoare. Temperaturile cresc în continuare.

Potrivit ANM, în intervalul 02.09.2025, ora 12:00 – 02.09.2025, ora 21:00, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 34…35 de grade.

De miercuri dimineața, ANM a emis un alt cod galben. Iar temperaturile mai cresc. În intervalul 03.09.2025, ora 09:00 – 03.09.2025, ora 21:00, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 35…37 de grade.

Sudul țării, sub cod galben

Marți (02 septembrie) în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Miercuri, 3 septembrie, zona vizată de cod galben se mută spre sud-est, dar și spre centru. Miercuri (03 septembrie) în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade.