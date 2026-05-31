Două cazuri suspecte de Ebola, investigate în Brazilia. Un pacient este în stare gravă

Cadre medicale echipate cu costume de protecție îngrijesc un pacient bolnav de Ebola, aflat într-un cort de izolare în Beni, Republica Democrată Congo, 13 iulie 2019. Foto: Jerome Delay / AP / Profimedia

Un bărbat din statul brazilian São Paulo, suspectat că ar putea fi infectat cu Ebola, a fost diagnosticat cu meningită, în timp ce un alt caz suspect de Ebola a fost identificat în statul Rio de Janeiro, au anunțat duminică autoritățile sanitare locale.

În Rio de Janeiro, pacientul a fost diagnosticat cu malarie, însă autoritățile au precizat că depistarea acestor boli nu exclude posibilitatea unei infecții cu Ebola. Ambele cazuri sunt în continuare investigate.

În cazul din São Paulo, este vorba despre un bărbat din Republica Democrată Congo care a prezentat febră după ce a călătorit recent în țara africană. Pacientul din Rio de Janeiro revenise de curând din Uganda. Atât Republica Democrată Congo, cât și Uganda se confruntă în prezent cu focare de Ebola.

Într-un comunicat separat, Ministerul Sănătății din Brazilia a transmis că bărbatul din São Paulo a fost intubat și se află în stare gravă.