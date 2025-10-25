Două cutremure de 4,2 au avut loc sâmbătă dimineață în România în mai puțin de o oră

Două cutremure, ambele de magnitudine 4,2, au avut loc sâmbătă dimineață în România, în mai puțin de o oră, a anunțat Institutul pentru Fizica Pământului (INFP).

Cele două seisme s-au produs în zona seismică Vrancea, la adâncimi mari, de aproape 130 de kilometri, potrivit datelor INFP.

Primul a avut loc la ora 4:19 dimineața, iar al doilea la ora 05:11.

Potrivit hărților de la Institutul pentru Fizica Pământului, cutremurele au avut epicentrul la foarte mică distanță unul de altul, la sud de satul Chiricani din județul Vrancea.

Un alt cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs și miercuri în zona seismică Vrancea la adâncimea de 90,1 de kilometri.

În luna octombrie, în România s-au produs peste 20 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.