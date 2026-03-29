Două drone s-au prăbușit în Finlanda la zeci de kilometri de granița cu Rusia

Mașină a poliției finlandeze, care a izolat zona unde a căzut o dronă care i-a încălcat spațiul aerian. Foto: Sasu Järnstedt / imago stock&people / Profimedia

Ministerul Apărării din Finlanda a anunțat duminică o încălcare a spațiului teritorial de către vehicule aeriene fără pilot în sud-estul țării, potrivit Reuters și publicației finlandeze Yle.

Informația vine după ce țările vecine, Estonia, Letonia și Lituania, au declarat la începutul acestei săptămâni că mai multe drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul lor după ce s-au rătăcit în timpul atacurilor asupra instalațiilor rusești de export de petrol de pe coasta Mării Baltice.

„Dronele au deviat pe teritoriul finlandez. Tratăm problema cu foarte mare seriozitate. Autoritățile de securitate au reacționat imediat. Ancheta va continua și vor fi furnizate informații mai detaliate odată ce faptele vor fi confirmate”, a scris ministrul Apărării, Antti Hakkanen.

Duminică dimineață, mai multe drone de mici dimensiuni, care se deplasau lent la altitudine joasă, au fost detectate deasupra unei zone maritime și în sud-estul Finlandei, a precizat ministerul într-un comunicat.

O dronă a căzut la sol la nord de orașul Kouvola și o alta la est de Kouvola, a adăugat acesta. Poliția a izolat zona accidentului de la nord de orașul Kouvola, pe șoseaua Savistontie.

Kouvola se află la aproximativ 130 km nord-est de Helsinki și la aproximativ 70 km vest de granița cu Rusia.

Orașul finlandez Kuvola se află la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia. Foto: Petr Hos | Dreamstime.com

Forțele Aeriene Finlandeze au efectuat o misiune de identificare cu un avion de vânătoare F/A-18 Hornet.