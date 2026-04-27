Două exemple. Una dintre cele mai importante companii de turism din România anunță cu cât vor crește prețurile biletelor de avion pentru perioada de vară

Criza petrolului va aduce creșteri ale prețurilor la zboruri, estimează șeful Christian Tour, Cristian Pandel, citat de site-ul Profit.ro. Totuși, impactul acestora va fi limitat, crede acesta.

„Pentru un zbor de două ore, spre exemplu în Turcia, în Antalya, care este cea mai importantă destinație pentru români, prețul ar putea crește pe biletul de avion undeva la 20-25 de euro pe persoană. Pentru un zbor mai lung, spre exemplu în Hurghada, Egipt, o destinație foarte iubită de români, prețul poate să ajungă la 35-38 de euro diferență față de cum era înainte de război. Procentual ar însemna undeva la 7-8%. Deci undeva la 7-8% din costul unui bilet ar fi impactul pe petrol. Eu nu cred că va mai crește mai mult de atât petrolul. Deci nu cred că pe costuri va fi un impact extrem de mare”, a explicat Pandel.

Declarația acestuia vine în contextul în care întreaga piață aviatică se pregătește de o criză a kerosenului din cauza războiului SUA-Iran și a blocării strâmtorii Ormuz. Șeful uneia dintre cele mai mari companii aviatice din lume vorbește chiar despre faptul că două companii cu mii de zboruri în România, sunt în pericol de colaps până la iarnă