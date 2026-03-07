Două femei au căzut din autobuz pe asfalt când șoferul pleca din stație, în Sibiu. Poliția face cercetări

Două pasagere în vârstă de 72 de ani au fost transportate, sâmbătă, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Sibiu, după ce au căzut dintr-un autobuz care pleca din stație, informează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, evenimentul rutier s-a produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, un bărbat de 53 din Sibiu a oprit într-o stație de autobuz, iar la momentul punerii în mișcare de pe loc, ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului, cele două femei au suferit vătămări corporale”, a transmis IPJ Sibiu.

Ambele pasagere au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

„Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu două echipaje de tip B, pe strada Siretului în Sibiu, unde o femeie de 72 de ani s-a dezechilibrat în timp ce cobora din autobuz, ea prezentând la sosirea echipajelor o fractură de membru inferior. A doua victimă, femeie, 72 de ani a fost accidentată de asemenea la coborârea din autobuz, ea suferind un traumatism cranian”, a transmis SAJ Sibiu.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.