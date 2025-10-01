Două femei, printre favoriții la conducerea uneia dintre cele mai mari confesiuni creștine din lume

Marea Britanie urmează să anunţe vineri următorul Arhiepiscop de Canterbury, două femei fiind printre favoriţii pentru a conduce Biserica Anglicană şi a deveni figura simbolică pentru 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, transmite miercuri Reuters, preluată de Agerpres.

Cel de-al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury îl va înlocui pe Justin Welby, care a demisionat în noiembrie anul trecut din cauza unui scandal de muşamalizare a abuzurilor asupra copiilor şi va moşteni o instituţie care s-a confruntat mult timp cu schisme teologice privind abordarea cuplurilor homosexuale şi rolul femeilor în biserică.

Homosexualitatea și episcopatul femeilor, teme controversate

Potrivit caselor de pariuri, Biserica Anglicană ar putea avea prima femeie Arhiepiscop de Canterbury, la un deceniu după ce a început să hirotonească femei ca episcopi. Printre favoriţi se numără episcopul Rachel Treweek, prima femeie episcop diecezan din Biserica Anglicană, şi episcopul de origine iraniană Guli Francis-Dehqani, care a venit în Marea Britanie ca refugiată cu părinţii ei în urma Revoluţiei Islamice din 1979.

Menţinerea unui echilibru între aşteptările creştinilor conservatori din ţările africane – unde homosexualitatea este interzisă în unele naţiuni – şi omologii lor, în general mai liberali din Occident, s-a dovedit a fi o sarcină dificilă pentru foştii lideri ai Bisericii Anglicane.

Numirea unei femei arhiepiscop ar putea agrava situaţia. Conferinţa Globală Anglicană pentru Viitor, (Global Anglican Future Conference) organizaţie conservatoare, care susţine că reprezintă majoritatea anglicanilor din întreaga lume, a respins abordarea lui Welby legată de homosexualitate și a afirmat că doar bărbaţii ar trebui să fie consacraţi ca episcopi.

Un alt favorit în fruntea Bisericii Anglicane este episcopul Martyn Snow, în timp ce relatările din mass-media l-au numit şi pe Pete Wilcox, episcop de Sheffield.

Spre deosebire de Biserica Catolică, care l-a ales pe Papa Leon la doar 17 zile după moartea lui Francisc, Biserica Anglicană a avut nevoie de aproape un an pentru a lua o decizie din cauza unui proces complex de verificare. Numirea unei femei în Arhiepiscopat ar marca o schimbare istorică pentru instituţiile religioase globale.

Decizia va trebui validată de regele Charles III

Deşi Biserica Catolică, cea mai mare confesiune creştină din lume, cu 1,4 miliarde de membri, nu hirotoniseşte femei ca preoţi, Biserica Anglicană sub conducerea lui Welby a îmbrăţişat conducerea feminină, femeile reprezentând acum aproape o treime din totalul episcopilor din Anglia.

Jonathan Evans, fost şef al agenţiei de spionaj MI5, ales de guvern să conducă comisia de selecţie, a declarat în iulie că doreşte să evite o listă de candidaţi în care toţi să fie „albi, absolvenţi de Oxbridge (Oxford sau Cambridge n.r.), bărbaţi şi proveniţi din sud-estul Angliei”.

Comisia a fost formată din 17 membri cu drept de vot, inclusiv cinci reprezentanţi ai Comuniunii Anglicane la nivel mondial, trei din Canterbury şi şase din organul de conducere al Bisericii Anglicane. Conform regulamentului, comisia face o recomandare prim-ministrului, care o supune regelui Charles al III-lea pentru consimţământ. În Marea Britanie, monarhul este formal liderul suprem al Bisericii Anglicane de la schisma acesteia faţă de Biserica Catolică sub conducerea lui Henric al VIII-lea în secolul al XVI-lea.

S-a întâmplat însă ca predicţiile să fie greşite şi în trecut, când spre exemplu Welby – un fost director executiv în industria petrolieră – a fost ales în mod surprinzător pentru a-l înlocui pe Rowan Williams în 2013, mai notează Reuters.