Două lanțuri de magazine își continuă extinderea în România și fac numeroase angajări

Lanțurile Action și Primark urmează să deschidă noi magazine în România, iar pentru asta au lansat mai multe oferte de angajare, relatează site-ul Economica.

Lanțul olandez de magazine cu preţuri sub 5 lei, Action va deschide noi magazine în Sibiu și Afumaţi, Curtea de Argeş şi Fălticeni.

Compania oferă pentru funcția de manager adjunct salarii nete de 4.300 lei – 4.500 lei lunar la Afumaţi, salarii nete de 4.400 de lei – 4.600 de lei lunar la Sibiu, respectiv 4.000 de lei la 4.300 de lei lunar.

Și Primark angajează pentru orașul Bacău, acolo va deschide un magazin în perioada următoare. Are nevoie de 85 de lucrători comerciali.