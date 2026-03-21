Două mari lanțuri de fast-food intră în România

Ultima intrare a fost cea a lanțului de restaurante de tip casual dining american Chili’s, care a deschis, la finalul lunii ianuarie 2026, prima locație din România, în urma unei investiții de 1 milion de euro.

Lanțul de restaurante nu a intrat direct, ci prin franciza First International Group (RO48287680), în care sunt acționari Anton-Ioan Mazarianu (50%), alături de Horațiu Prigoană (20%), omul de afaceri egiptean Kotb Mohamed Korany (20%) și Horea Dinea (10%), conform Termene.ro.

Asociații doresc să deschidă pentru prima dată restaurante în mall-uri, dar nu se vor limita la aceste spații comerciale și intenționează să deschidă unități inclusiv în baze militare din România, precum Mihail Kogălniceanu, după cum a arătat Profit.ro. De altfel, singurul restaurant Chili’s din Uniunea Europeană se găsește la Ramstein Air Base din Germania.

