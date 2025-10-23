Două mitinguri uriașe la Budapesta dau startul neoficial al campaniei pentru cele mai imprevizibile alegeri din Ungaria ultimilor ani

Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe joi la mitingurile rivale organizate de partidul de guvernământ al lui Viktor Orbán, Fidesz, și de principalul său adversar, care pornesc pre-campania electorală pentru alegerile de anul viitor, într-un climat politic extrem de polarizat, scrie The Guardian.

Aniversarea de joi a revoltei eșuate din 1956 împotriva dominației sovietice ocupă un loc central în ideologia partidului populist Fidesz, odinioară ferm antisovietic, care s-a apropiat de Rusia sub conducerea lui Viktor Orbán.

Oficialii Fidesz au declarat că se așteaptă la o participare record la comemorarea de anul acesta de la Budapesta și că Orbán se va adresa susținătorilor săi în parlament.

Salutată de partid ca o inițiativă pentru pace, manifestația a avut un pic de suferit săptămâna aceasta, când s-a aflat că întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta și promovată de Orbán ca un triumf personal, este amânată pe o perioadă nedeterminată.

Rivalul lui Orbán

Mitingul partidului de guvernământ va trebui să ocolească o altă demonstrație, cea a lui Péter Magyar, un fost membru al Fidesz care a ajuns să fie principalul concurent al lui Orbán pe fondul nemulțumirii generalizate față de inflația record și scandalurile politice.

Cu șase luni înainte de alegerile generale din aprilie, partidul său, Tisza, se află la egalitate cu Fidesz în sondaje. Instituțiile independente de sondare a opiniei plasează opoziția în frunte, în timp ce think-tank-urile favorabile guvernului sugerează rezultatul opus.

„Dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, Fidesz ar obține 27% din voturi, iar Tisza ar obține 37%”, a declarat Balázs Böcskei, politolog și director al Institutului independent IDEA, citând ultimul sondaj al acestuia. Sondajele lunare arată că avantajul lui Tisza pare să se mențină constant, a spus el.

Un factor semnificativ este faptul că unul din patru maghiari este încă indecis sau nu dorește să-și exprime afilierea politică, a spus Böcskei. Se consideră că acești alegători au influențat rezultatul ultimelor alegeri din 2022 în favoarea lui Orbán, în ciuda sondajelor care prevedeau o victorie a opoziției unite.

Acuzațiile Tisza

Fidesz și Tisza vor concura joi pentru a vedea care partid poate atrage mai mulți alegători, Orbán sperând că mitingul său va revigora baza sa electorală și va atrage unii alegători care încă nu s-au hotărât.

Magyar, un fost avocat care s-a despărțit public de partidul de guvernământ în februarie 2024, a afirmat că Fidesz comite „o serie de infracțiuni” și folosește fonduri de stat pentru a-și transporta alegătorii în capitală, promițând mâncare gratuită și vouchere celor care participă.

Partidul său a afirmat, de asemenea, că guvernul a amenințat companiile de autobuze pentru a le descuraja să închirieze vehicule opoziției. „Trebuie să arătăm că nu vom ceda șantajului, minciunilor și amenințărilor”, le-a spus Magyar susținătorilor săi pe Facebook.

Directorul de comunicare al Fidesz, Tamás Menczer, a negat acest lucru, descriind afirmațiile despre amenințările la adresa companiilor de autobuze drept false.

La rândul său, Orbán a calificat evenimentul organizat de Magyar drept „marș de război”. Fidesz, care controlează o parte semnificativă a mass-media, a afirmat, fără a furniza dovezi, că Magyar, deputat în Parlamentul European, este o marionetă a UE sau un agent ucrainean care dorește să împingă Ungaria în război.

„O cursă deschisă”

Orbán, care a menținut un regim populist la putere timp de 15 ani și, potrivit criticilor, a subminat statul de drept și democrația în acest proces, face campanie pe baza unor idei naționaliste, promițând să țină migranții în afara țării și țara în afara războiului din Ucraina vecină.

Magyar se poziționează drept candidatul anticorupție, susținând că, sub actuala conducere, Ungaria a devenit cea mai săracă și cea mai coruptă țară din UE.

Orbán a devenit cel mai apropiat aliat al Rusiei în UE, în timp ce Magyar și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina și s-a angajat să reducă dependența Ungariei de petrolul și gazul rusesc, semnalând o mișcare de distanțare a țării de influența Kremlinului.

Magyar a condus un turneu de 80 de zile în toată țara, în cadrul căruia a vizitat 158 de orașe și sate, într-un efort evident de a-și consolida sprijinul în zonele rurale din Ungaria, unde Fidesz s-a dovedit tradițional puternic.

Péter Krekó, analist politic și director al think-tank-ului Political Capital din Budapesta, a declarat că se așteaptă ca alegerile din aprilie să fie similare cu cele două precedente. „Ultimele două alegeri au fost libere, dar inechitabile”, a spus el, subliniind disparitatea financiară dintre guvern și opoziție.

„Puțină șmecherie și multă campanie electorală” ar putea încă schimba rezultatele sondajelor, a spus el. „Cred că este o cursă deschisă, iar avantajul lui Tisza nu este de neclintit”, a adăugast analistul.