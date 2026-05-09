Două noi cazuri de hantavirus, unul dintre ele pe cea mai izolată insulă locuită din lume

Experții în sănătate s-au mobilizat rapid pentru a preveni o eventuală răspândire a hantavirusului, după ce vineri au apărut două cazuri suspecte la mare distanță de nava de croazieră de lux unde a izbucnit focarul, transmite Reuters.

Cele mai recente cazuri sunt un bărbat care s-a îmbolnăvit după ce a coborât de pe navă și o femeie care s-a îmbolnăvit după ce a stat lângă un pasager infectat într-un avion.

Cazurile raportate de autoritățile sanitare la multe mii de kilometri distanță unul de celălalt — unul în Spania, celălalt pe cea mai izolată insulă locuită din lume – Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud.

Acestea nu sunt incluse în bilanțul Organizației Mondiale a Sănătății, care include opt persoane care s-au îmbolnăvit la bordul navei MV Hondius aflate sub pavilion olandez.

Trei dintre aceste persoane au decedat. Reprezentanții OMS au declarat vineri că șase dintre cele opt cazuri suspecte au fost confirmate ca fiind hantavirus, o boală potențial fatală, transmisă și răspândită de obicei de rozătoare.

OMS: „Riscul pentru populație este scăzut”

Anunțurile privind noile cazuri la mare distanță de navă au alimentat îngrijorarea cu privire la o răspândire mai largă a virusului, deși reprezentanții OMS au afirmat în repetate rânduri că riscul pentru publicul larg nu este ridicat și că virusul nu se transmite ușor.

„Pe baza dinamicii acestui focar, a modului în care se răspândește și nu se răspândește printre persoanele de pe navă, precum și printre cei care au debarcat, continuăm să considerăm că riscul pentru populația generală este scăzut”, a declarat Anais Legand, responsabil tehnic al OMS pentru amenințări virale, într-o conferință de presă online.

Testele au stabilit că focarul de pe nava Hondius, primul de acest gen documentat pe o navă, implică varianta Andes, singura specie de hantavirus cunoscută ca fiind capabilă de o transmitere -limitată – între oameni, prin contact apropiat și prelungit, potrivit OMS.

Organismul de sănătate al ONU estimează rata mortalității în rândul persoanelor infectate din Statele Unite la până la 50%.

Nava Hondius va ajunge duminică în Canare

Nava transporta 147 de pasageri și membri ai echipajului când un focar de boli respiratorii severe în rândul pasagerilor a fost semnalat pentru prima dată OMS duminica trecută.

Până atunci, alți 34 de pasageri părăsiseră nava, care a plecat din Argentina în martie, cu opriri în Antarctica și în alte locații, înainte de a se îndrepta spre nord, în apele din largul Capului Verde, la vest de Africa. Nava a fost reținută acolo pentru scurt timp săptămâna aceasta, după ce au apărut știrile despre focar.

Vineri, patru pacienți erau încă internați în spitale din Africa de Sud, Țările de Jos și Elveția.

Oceanwide, operatorul croazierei, a afirmat joi că nu mai există persoane cu simptome de posibilă infecție la bordul navei.

Nava Hondius se îndreaptă spre Tenerife, în Insulele Canare, și se preconiza că va acosta acolo duminică dimineața.

Pasagerii și membrii echipajului care vor sosi vor fi examinați înainte de debarcare, conform unor linii directoare care sunt încă în curs de finalizare de către OMS și alte agenții de sănătate.