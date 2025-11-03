Acord de guvernare cu partide profund eurosceptice în Cehia. „Cei doi membri ai coaliției Babiš vor fi nu doar pro-Rusia, ci probabil și pro-China”

Partidul ANO, câștigătorul alegerilor din Cehia, va semna luni un acord de coaliție cu partidul eurosceptic al Automobiliștilor și cu partidul de extremă dreapta SPD, anti-UE și anti-NATO, scriu Reuters și Financial Times.

Andrej Babiš, miliardarul ceh eurosceptic care a câștigat alegerile de luna trecută, urmează să revină în funcția de prim-ministru într-un guvern format cu două partide extremiste, care va consolida blocul populist de dreapta din Europa Centrală și de Est și va slăbi sprijinul occidental pentru Ucraina, scrie Financial Times.

Babiš – al cărui partid ANO a obținut cele mai multe voturi în alegerile din octombrie, dar nu a reușit să obțină majoritatea – urmează să semneze luni un pact de coaliție cu gruparea eurosceptică Automobiliștii și cu partidul pro-rus, de extremă dreapta, SPD.

Coaliția trage guvernul ceh și mai mult spre dreapta și riscă să submineze serios sprijinul occidental pentru Ucraina, scrie Financial Times.

Babiš a confirmat după alegeri că guvernul său va înceta finanțarea bugetară alocată pentru trimiterea de arme în Ucraina. El a criticat, de asemenea, o inițiativă condusă de Praga care a furnizat obuze de artilerie Kievului.

În același timp Babiš a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-și exprima sprijinul și a declarat că va permite producătorilor privați din domeniul apărării să continue să aprovizioneze Kievul.

„Întrebarea este dacă Babiš își va putea ține partenerii sub control”

În vreme ce partidul lui Babiš s-a mutat spre dreapta în ultimii ani, partenerii săi de coaliție sunt considerați a fi și mai eurosceptici.

„Cei doi membri ai coaliției Babiš vor fi nu doar pro-Rusia, ci probabil și pro-China”, a declarat analistul Milan Nič de la Consiliul German pentru Relații Externe. „Întrebarea este dacă Babiš își va putea ține partenerii sub control după ce le-a acordat ministere sensibile din punct de vedere geopolitic”, a spus acesta, citat de Financial Times.

SPD a militat pentru un referendum privind ieșirea din UE, iar liderul partidului, Tomio Okamura, a declarat în septembrie că Occidentul „a calculat greșit” încercând să izoleze Rusia. „Realitatea securității europene din ultimii 300-400 de ani este inseparabilă de Rusia”, a afirmat el.

Protestatarii s-au adunat miercuri la Praga pentru a avertiza că acordarea Ministerului Apărării către SPD și numirea lui Okamura în funcția de președinte al parlamentului ar ajuta Moscova.

Babiš a răspuns îngrijorărilor legate de SPD insistând ca aceștia să numească tehnocrați apolitici pentru funcțiile ministeriale.

În cazul celuilalt partid din coaliție, cel al Automobiliștilor, principala lor doleanță este anularea Pactului Verde al UE, iar Babiš este complet de acord cu ei.

Consolidarea frontului eurosceptic

Acordul de coaliție îi permite lui Babiš, un om de afaceri devenit politician, care a ocupat anterior funcția timp de patru ani până în 2021, să obțină un total de 108 din cele 200 de mandate din camera inferioară a parlamentului.

Revenirea lui Babiš va consolida flancul eurosceptic al UE, alături de premierul ungar Viktor Orbán și premierul slovac Robert Fico.

Anul trecut, Babiš a cofondat împreună cu Orbán grupul „Patrioții pentru Europa” în Parlamentul European, care include parlamentari de extremă dreapta din Adunarea Națională din Franța (RN) și Partidul Libertății din Austria (FPÖ).

Cu toate acestea, spre deosebire de Orbán și Fico, Babiš a negat că ar fi prietenos cu Rusia.

Pavel Havlíček, cercetător la Asociația Cehă pentru Afaceri Internaționale, a declarat că Babiš se confruntă cu o presiune mai mică de a intensifica retorica anti-UE decât Orbán, care se pregătește anul viitor pentru o complicată bătălie electorală.

„Cred că Babiš va lăsa acum distrugerea politicilor UE în seama Ungariei și Slovaciei, rămânând pragmatic mai mult în mijloc”, a spus Havlíček.

Controversa Filip Turek

Babiš se așteaptă ca guvernul său să preia funcția în decembrie, deoarece coaliția trebuie să convină asupra unui program și asupra împărțirii ministerelor.

Însă o dispută a scos la iveală tensiuni timpurii în cadrul coaliției, deoarece Automobiliștii insistă ca președintele lor onorific, Filip Turek, să fie numit ministru de externe, în ciuda faptului că este acuzat de rasism și homofobie.

Potrivit ziarului ceh Deník N, Turek a șters recent vechile postări de pe rețelele sociale, inclusiv una în care ar fi folosit o insultă rasială la adresa fostului președinte american Barack Obama și alta în care batjocorea o femeie romă care a supraviețuit unui atac neonazist din 2009.

Fără a discuta aceste acuzații specifice, Turek a declarat că este acum victima „manipulărilor” și a unui „atac politic”. Babiš l-a îndemnat pe Turek să „convingă publicul” că nu este rasist.

Babiš, spun unii analiști, ar putea de asemenea să-l propună pe Turek pentru funcția de ministru de externe și să conteze pe faptul că președintele ceh Petr Pavel – care s-a angajat să protejeze legăturile Cehiei cu aliații occidentali – îl va forța să-și retragă nominalizarea.