Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta

Un bărbat și o femeie au fost uciși și alte cel puțin 10 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-o localitate de pe insula Creta din Grecia, în ceea ce un oficial de rang înalt din cadrul poliției a descris drept o vendetă de familie, potrivit Reuters și AFP.

Ageția presă de stat ANA a relatat că o femeie în vârstă de 50 de ani și un bărbat au murit după ce un individ a deschis focul asupra locuințelor din Vorizia, localitate aflată la 52 de kilometri sud-vest de capitala insulei, Iraklio.

Poliția nu a oferit pe moment informații despre presupusul atacator.

Un alt oficial din poliție a spus că atacul a avut loc la câteva ore după o explozie de vineri noapte de pe un șantier unde fusese plantată o bombă.

Ambii oficiali din poliție au vorbit sub condiția anonimatului.

Autoritățile au securizat zona pentru ca ambulanțele să poată prelua victimele, a relatat postul public de televiziune TV ERT.

Înalți oficiali al poliției din Grecia, inclusiv șeful forței polițienești și șeful unității de combatere a crimei organizate, s-au deplasat sâmbătă spre Creta, a mai precizat al doilea oficial.

Creta are un istoric de vendete violente între familii din cauza disputelor motivate de răzbunare, orgolii rănite și insulte percepute.

Duminica trecută, un tânăr de 23 de ani l-a împușcat mortal pe un bărbat de 52 de ani, în timpul unui eveniment local din vestul insulei Creta.

Sursa foto: Jean Marc Pierard | Dreamstime.com