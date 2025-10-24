Două ședințe CSAT convocate de Nicușor Dan în noiembrie

Președintele va convoca în noiembrie două ședințe ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, potrivit unor surse de la Cotroceni. Printre subiectele abordate se vor număra achiziția și producția de drone, ajutorul pentru Ucraina și Strategia Națională de Apărare, despre care Nicușor Dan spunea că va viza „două schimbări majore”.

Prima ședință, care va avea loc „până la mijlocul lunii noiembrie”, va fi una informală, spun sursele HotNews. Membrii CSAT vor discuta în această primă ședință despre achiziția și producția de drone, dar și despre ajutorul acordat Ucrainei de către România.

În jurul datei de 15 noiembrie va avea loc a doua ședință, care va viza Strategia Națională de Apărare.

Strategia Națională de Apărare trebuie să fie analizată și avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care e condus de președinte și din care fac parte premierul, ministrul Apărării, ministrul de Interne, ministrul de Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Economiei, ministrul Finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate naţională, adică Cristian Diaconescu și secretarul CSAT.

Potrivit legii, președintele trebuie să prezinte în Parlament strategia în primele șase luni de mandat. Nicușor Dan a depus jurământul în 26 mai. Apoi, senatorii și deputații, într-o ședință comună, o vor dezbate și aproba.

Strategia naţională de apărare a ţării cuprinde:

„valorile, interesele şi obiectivele naţionale de securitate;

evaluarea mediului internaţional de securitate;

potenţialele riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate;

obiectivele strategice şi priorităţile în domeniul apărării;

direcţiile de acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea securităţii naţionale a României în domeniul apărării”.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 25 septembrie, iar securitatea spațiului aerian național a fost principalul subiect de pe ordinea de zi.

Atunci, CSAT a decis că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului Apărării. Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.

Nicușor Dan: „Fenomenul corupției să fie o preocupare a SRI”

Într-un interviu pentru Știrile ProTv, președintele a spus că Strategia Națională de Apărare va fi adoptată de Parlament până pe data de 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de mandat.

El a spus, în același interviu, că noua strategie va cuprinde două schimbări majore, două noi direcții de acțiune: corupția și războiul hibrid.

„Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte”, a spus el despre componenta acțiunii când vine vorba de războiul hibrid.

Când vine vorba de combaterea corupției, șeful statului a declarat că va introduce Serviciul Român de Informații.

„Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a precizat președintele la începutul lunii octombrie.

Concret, spune Nicușor Dan, SRI, pentru că are oameni care cunosc foarte bine mediul social, politic și economic, poată să acceadă zone de corupție pe care să le transfere Parchetului.

Nu a fost prima oară când șeful statului a vorbit despre implicarea SRI. În luna iunie, Nicușor Dan a declarat că vrea ca serviciile să se preocupe și de combaterea evaziunii fiscale.

„Am spus că avem o mare problemă legată de deficit cu marea evaziune fiscală și este nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile, să se preocupe de problema asta și este o discuție dacă este sau nu este nevoie să modificăm în sensul ăsta Strategia Națională de Apărare”, a precizat, pe 3 iunie, șeful statului.