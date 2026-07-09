Două sondaje arată că Marine Le Pen este pe val, în ciuda condamnării pentru deturnare de fonduri, înainte de alegerile de anul viitor din Franța

O analiză Ifop o arată pe lidera extremei drepte franceze pe primul loc, cu 36% din voturi, în primul tur de scrutin al alegerilor din primăvara anului viitor, scrie Reuters.

Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen ar putea să câștige alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, în ciuda faptului că, săptămâna aceasta, o curte de apel a menținut o sentință de condamnare pentru deturnare de fonduri ale UE, sugerează două sondaje de opinie.

Institutele de sondare au subliniat că nu este vorba de o previziune, ci mai degrabă de o imagine a intențiilor de vot actuale, în condițiile în care până la primul tur de scrutin, care va avea loc pe 18 aprilie anul viitor, mai sunt multe luni.

Totuși, ambele sondaje – realizate de institutul Ifop pentru LCI și Le Figaro, respectiv de Toluna Harris Interactive pentru M6 și RTL – o plasează pe Le Pen în fruntea primului tur și sugerează că va fi aleasă în turul doi, pe 2 mai, la fel cum au arătat majoritatea sondajelor de opinie înainte de pronunțarea verdictului.

Sondajele au fost realizate după ce lidera Adunării Naționale (RN), partidul francez de extremă dreapta, a anunțat că va candida la alegeri, în urma hotărârii curții de apel care a găsit-o vinovată de deturnarea fondurilor Parlamentului European pentru a plăti personalul partidului, dar i-a redus interdicția de a ocupa funcții publice, permițându-i astfel să fie candidată.

Cifrele sondajelor

Pentru primul tur, Ifop o vede pe lidera RN în frunte cu 36%, în creștere de la 32-34%, cât avea în sondajele anterioare realizate de același institut în ultimele luni. Niciunul dintre adversarii săi nu ar obține mai mult de 19% în cel mai bun caz. Celălalt sondaj arată rezultate similare.

În turul doi, în care se vor înfrunta primii doi candidați din primul tur, ambele institute de sondare o văd pe Le Pen câștigătoare. Este o victorie la limită împotriva fostului prim-ministru Edouard Philippe, un candidat de centru-dreapta, cu 49% în sondajul Harris Interactive, ceea ce se încadrează în marja de eroare.

Ambele institute de sondaj îl plasează pe Gabriel Attal, de asemenea fost prim-ministru în guvernul președintelui Emmanuel Macron, la 45%.

Dacă Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul extremei stângi, ar ajunge în turul doi în lupta cu Le Pen, acesta ar pierde cu o marjă uriașă, obținând doar aproximativ o treime din voturi.

„Dă banii înapoi!” vs. „Marine, președintă!”

Reacționând la sondaje, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a avertizat că Le Pen este o „candidată redutabilă”.

Socialiștii și alți politicieni critici la adresa lui Le Pen au spus că o candidatură a acesteia, în ciuda condamnării, ar fi rușinoasă.

Ce urmează? Le Pen a contestat sentința la cea mai înaltă instanță a țării, iar Curtea de Casație a declarat că intenționează să pronunțe o hotărâre definitivă înainte de alegeri.

Le Pen a fost întâmpinată cu ovații și huiduieli miercuri, la lansarea campaniei sale prezidențiale. În timp ce strângea mâinile la piața stradală din La Fleche, din Valea Loarei, în vestul Franței, unii îi strigau „Dă banii înapoi!” și „Du-te la închisoare!”, în timp ce alții scandau „Marine, președintă!” – un semn al tensiunilor care ar putea apărea în viitor.

Un alt sondaj, publicat miercuri de institutul de sondaje Elabe pentru BFM TV, a evidențiat unele dintre provocările cu care se confruntă Le Pen. Șapte din zece alegători nu sunt de acord cu afirmațiile ei potrivit cărora ar fi nevinovată.

Și, deși o largă majoritate a alegătorilor RN susține decizia ei de a candida la alegeri, există încă 32% dintre alegătorii RN care nu o susțin.