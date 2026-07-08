Pariul lui Le Pen: veterana extremei drepte franceze sfidează o condamnare și un candidat mai popular decât ea pentru a patra încercare la președinție

Condamnările într-un proces de deturnare de fonduri, decizia instanței de a-i pune o brățară electronică și ascensiunea unui candidat mai atrăgător pentru alegători nu au împiedicat-o pe Marine le Pen să meargă mai departe în încercarea ei de a ajunge la Palatul Élysée, scriu Reuters, AFP și Le Monde.

Marine Le Pen și-a anunțat marți a patra candidatură la președinția Franței, prezentându-se ca o luptătoare, una neînvinsă de problemele juridice cu care s-a confruntat, și care au fost la un pas de a-i încheia cariera politică.

„Sunt mulți francezi care trec prin greutăți, iar și noi trecem prin greutăți”, a declarat ea într-un interviu difuzat în prime time pe TF1.

„Aceste încercări, cred eu, ne-au întărit”, a adăugat Le Pen.

Criticii au o opinie contrară, argumentând că o condamnare pentru deturnare de fonduri, confirmată de două instanțe, nu sună de fapt foarte bine în CV-ul unei candidate la președinție.

Speranțele electorale ale lui Le Pen păreau spulberate până când, marți, o curte de apel din Paris i-a redus perioada de interdicție privind ocuparea de funcții publice, permițându-i astfel să candideze la scrutinul din 2027.

Instanța a menținut totuși condamnarea în procesul care vizează deturnarea de fonduri de la Parlamentul European în scopul plății personalului partidului său, Adunarea Națională (RN), din Franța și i-a aplicat și o pedeapsă cu închisoarea, din care un an ar trebui executat la domiciliu, cu o brățară la gleznă.

Le Pen spune că nu va purta brățară electronică în timpul recursului

Le Pen primise inițial o interdicție de cinci ani de a candida la funcții publice, dar hotărârea de marți îi permite să facă campanie atâta timp cât poartă brățara electronică.

Le Pen a declarat însă că intenționează să atace verdictul de vinovăție, continuând în același timp să candideze pentru cea mai înaltă funcție.

„Recursul la Curtea de Casație suspendă efectele hotărârii, așa că voi face campanie fără brățara electronică la gleznă”, a explicat ea pentru TF1.

Ea sugerase anterior că o candidatură la prezidențiale cu brățara la gleznă ar fi imposibilă.

„Un candidat are nevoie de libertate totală de mișcare”, a spus lidera RN înainte de sentința de marți.

„Vă puteți imagina să trebuiască să ceri permisiune de fiecare dată când vrei să mergi la o întâlnire sau la piață?”, a întrebat ea.

„Nu poți candida în mod decent la alegeri după ce ai fost condamnată”

Pariul lui Le Pen este unul îndrăzneț, scrie Reuters.

Nu numai că își pune soarta în mâinile Curții Supreme, sperând că aceasta va decide în favoarea ei în recursul împotriva hotărârii de marți, dar va testa și disponibilitatea alegătorilor francezi de a alege o personalitate pe care două instanțe distincte au găsit-o vinovată de deturnare de fonduri.

Le Pen consideră că este un risc care merită asumat, mizând pe faptul că alegătorii vor trece cu vederea problemele sale juridice.

„Cred că nu ar trebui să impui niciodată nimic poporului francez; el trebuie să aibă ultimul cuvânt, iar acum poporul francez va avea ultimul cuvânt”, a spus ea.

Părerile sunt împărțite. Brigitte Barèges, o fostă deputată dintr-un partid de dreapta aliat cu RN, a declarat că înțelege motivul pentru care lidera RN candidează.

„Îi cunosc caracterul și sunt și eu puțin așa”, a spus ea. „Vrei să le arăți celor care ți-au provocat acest eșec că nu ești terminată din cauza asta, că ești încă acolo”, a spus aceasta.

Manon Aubry, membră a partidului stângii radicale „La France Insoumise”, a declarat că decizia lui Le Pen de a candida demonstrează că RN este „un partid al hoților și mincinoșilor”.

„Contrar a ceea ce RN susține cu insistență de ani de zile, nu există, așadar, nicio conspirație judiciară. S-ar putea spune chiar că a beneficiat de multă indulgență. Într-o lume normală, în care RN ar avea măcar o fărâmă de moralitate, ea ar renunța de bunăvoie la candidatură. Pentru că nu poți candida în mod decent la alegeri după ce ai fost condamnată în acest fel pentru deturnare de fonduri publice, chiar dacă rămâi eligibil”, a spus și Marine Tondelier, lidera Partidului Verde.

La un pas de putere, dar mai puțin populară decât Bardella

Decizia lui Le Pen de a candida vine într-un moment în care partidul naționalist RN nu a fost niciodată mai aproape de putere.

Sondajele sugerează că Le Pen va ajunge cu ușurință în turul al doilea al alegerilor de anul viitor, deși victoria în al doilea tur este mai puțin sigură.

Dar există unele semne de întrebare. Președintele partidului, protejatul ei – Jordan Bardella, stă mai bine în sondaje decât ea, având mai multe șanse de a se impune în al doilea tur de scrutin.

El devenise potențial candidat al RN la președinție, în momentul în care Le Pen se confrunta cu interdicția de a candida. Acum, Bardella se vede nevoit să renunțe la această ambiție.

Le Pen a declarat că Bardella va candida alături de ea pentru a deveni prim-ministru în cazul în care ea va fi aleasă.

Ea a respins ideea că Bardella ar fi nemulțumit.

„Jordan Bardella și cu mine luptăm pentru Franța. Luptăm pentru poporul francez. Această cauză depășește cu mult persoanele noastre”, a spus ea.