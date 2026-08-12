Două surori, profesoare și scriitoare, vor dialoga despre literatură și identitate la Muzeul Național al Literaturii Române

Muzeul Național al Literaturii Române găzduiește marți, 12 august, de la ora 18:00, evenimentul bilingv „Două surori în dialog”, care le va reuni pe profesoarele și scriitoarele Mariana-Carmen Dunaev și Cătălina Florina Florescu, două surori originare din Dobrogea, cu cariere academice dezvoltate în România și în Statele Unite.

Prezența Cătălinei Florina Florescu în România marchează o săptămână dedicată activității sale literare. La două zile după dialogul de la Muzeul Național al Literaturii Române, pe 14 august, scriitoarea își va lansa la București cel de-al doilea volum de poezie în limba engleză, „The Brain is the Ocean We Live In”, o carte care explorează relația dintre memorie, corp, emoție și identitate și continuă direcțiile de cercetare și creație care definesc opera autoarei.

Evenimentul de la MNLR din 12 august este inspirat de tradiția unor surori care au marcat literatura română și universală – de la surorile Delavrancea, Sadoveanu, Lovinescu sau Schwartz până la celebrele surori Brontë – și propune o conversație despre scris, cercetare, memorie, identitate și legătura dintre familie, educație și creație. La dialog vor participa și profesoara Mona Momescu și actrița Adelaida Zamfira, cunoscută, între altele, pentru rolul din filmul Q.E.D., alături de Florin Piersic Jr.

Originare din Măcin și absolvente ale Facultății de Litere a Universității din București, cele două surori au urmat parcursuri profesionale diferite. Mariana-Carmen Dunaev este profesor de limba și literatura română și doctor în filologie, activând în învățământul preuniversitar din Constanța. Cercetarea sa dedicată operei lui Ionel Teodoreanu a fost publicată în volum și este utilizată în mediul universitar.

Cătălina Florina Florescu predă la Pace University din New York și la Stevens Institute of Technology din Hoboken și deține un doctorat în literatură comparată și medicină umanistă obținut la Purdue University. Activitatea sa academică și literară explorează teme precum drepturile omului, sănătatea, genul, migrația și identitatea, iar volumele sale de ficțiune, poezie și critică au fost publicate atât în România, cât și în Statele Unite.

Organizatorii spun că întâlnirea își propune să aducă în prim-plan dialogul dintre două surori care au ales aceeași vocație, dar au construit cariere pe două continente, folosind literatura ca punct de întâlnire între experiența personală și cercetarea academică.

În perioada premergătoare evenimentului, Cătălina Florina Florescu a acordat interviuri pentru Radio România Cultural, publicația Cultura la dubă și RFI, iar cele două surori au participat și la emisiunea „Povești din Dobrogea”, realizată de jurnalista Dana Răduță.

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