Două tratamente pentru Ebola intră în faza studiului clinic. Vor fi testate pe cea mai virulentă formă a virusului

Un studiu clinic ce vizează două tratamente împotriva Ebola urmează să fie lansat săptămâna viitoare în Republica Democratică Congo (RDC), a anunţat miercuri directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), informează AFP, preluată de Agerpres.

„Pregătirile sunt de acum finalizate pentru un studiu clinic ce vizează două tratamente, care ar trebui să înceapă în RDC săptămâna viitoare”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferinţă de presă, precizând că este vorba despre testarea anticorpilor monoclonali MBP134 şi a medicamentului antiviral Remdesivir împotriva acestei boli.

Vasee Moorthuy, de la departamentul pentru Ştiinţe ale Sănătăţii din cadrul OMS, a adăugat că la acest studiu clinic ar trebui să participe aproximativ 1.000 de persoane.

Epidemia actuală de Ebola, care afectează într-o mai mică măsură Uganda, este cauzată de o tulpină rară a virusului, Bundibugyo, împotriva căreia nu există nici vaccin, nici tratamente specifice.

Studiu clinic, cu asistența SUA

Studiul clinic le va permite medicilor să evalueze dacă aceste două tratamente „pot contribui la reducerea mortalităţii în rândul pacienţilor infectaţi cu boala cauzată de virusul Bundibugyo, atunci când sunt administrate singure sau în asociere”, a precizat directorul OMS.

„Mulţumim Statelor Unite şi companiei Gilead Sciences pentru donaţia de doze alocate acestui studiu clinic. Alături de partenerii noştri, vom comunica mai multe informaţii în cursul săptămânii viitoare”, a adăugat el.

Directorul general al OMS a precizat că această agenţie din cadrul ONU şi partenerii săi „lucrează în strânsă colaborare cu comunităţile afectate pentru a le informa despre studiul clinic şi pentru a le asocia la operaţiunea de implementare a acestuia”.

OMS încearcă, de asemenea, „să garanteze accesul” la tratamentele care vor fi testate „pentru populaţiile locale, dacă ele se vor dovedi sigure şi eficiente”, a mai spus el.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a precizat că studiul clinic va fi condus de „un consorţiu de parteneri din care fac parte Institutul Naţional de Cercetări Biomedicale din RDC, ONG-ul Alima, Universitatea Oxford şi OMS”.

Potrivit celor mai recente date oficiale raportate de OMS, 1.094 de cazuri de infectare cu Ebola au fost înregistrate în RDC, inclusiv 277 de decese, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 25%. Însă numeroşi experţi sanitari consideră că amploarea reală a focarului este cel mai probabil subestimată, întrucât epidemia afectează regiuni foarte izolate şi afectate de violenţele grupurilor armate.