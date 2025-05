Două variante discutate anterior pentru funcția de premier au fost eliminate după consultările de azi, anunță Kelemen Hunor

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR, reuniți vineri la Palatul Cotroceni pentru consultări privind formarea guvernului, au fost de acord că viitorul prim-ministru trebuie să fie unul politic și au exclus varianta unei rotative guvernamentale, a dezvăluit Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Varianta prim-ministrului tehnocrat, ipoteză adusă în discuție de PSD, a fost respinsă joi și de președintele Nicușor Dan care a spus că nu crede că este „varianta potrivită”.

Nicuşor Dan s-a întâlnit vineri, de la ora 11.00, cu liderii partidelor PSD, PNL, USR şi UDMR, pentru discuții privind formarea Guvernului, după ce miercuri a avut consultări informale cu partidele, iar joi cu mediul de afaceri.

„Am discutat puțin despre cum vede fiecare viitoarea formulă de guvernare și mai ales în sensul de a avea un premier politic sau tehnocrat. Cu toții am fost de acord că trebuie un premier politic, fiindcă actul de guvernare este un act politic și trebuie ca acel premier să aibă în spate o majoritate. Chestiunea cu rotativa – nu se pune problema, am mai avut și nu cred că a fost un succes. Și am spus că din punctul nostru de vedere rotativa nu se pune în discuție, noi nu susținem așa ceva”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a precizat că luni vor fi continuate discuțiile alături de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz.

„Vom intra și în celelalte detalii referitoare la structura Guvernului și tot ce înseamnă celelalte aspecte legate de guvernare. Astăzi nu am discutat nici de nume de premier, nici structură, nici funcții fiindcă deocamdată suntem destul de departe de a discuta aceste aspecte”, a precizat Kelemen Hunor.

Acordul politic este așteptat după Rusalii, 9 martie, a explicat președintele UDMR.

„Săptămâna viitoare ar trebui să avem, spre sfârșitul săptămânii, creionat programul de guvernare sau cel puțin acele aspecte unde toată lumea este de acord și pe partea politică să avem o abordare unitară. Dar eu cred că săptămâna viitoare aceste detalii pot fi discutate, dacă vrem într-adevăr să avem un program coerent și detaliat și o coaliție viabilă și coerentă”, a mai precizat Kelemen Hunor.

Discuțiile de vineri de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor pro-europene despre formarea viitorului Executiv au durat aproximativ două ore.